Google выделила $2 млн на цифровое образование для украинцев и 50 тыс. лицензий Workspace для органов власти

Компания Google продолжает оказывать поддержку Украине. Недавно сообщалось, что технологический гигант выделил €3 млн. на 5000 стипендий для обучения украинцев. А теперь компания сообщила о новом гранте в размере $2 млн, предназначенном для обучения украинцев цифровой грамотности. Также поисковый гигант рассказал о поддержке программы Google.org Fellowship Фонда Восточная Европа, который будет сотрудничать с Минцифры, чтобы способствовать развитию и масштабированию проекта «Дія.Цифрова освіта».

Отмечается, что участники Google.org Fellows в течение 6 месяцев будут помогать разрабатывать новый учебный контент и персонализированные обучающие программы на основе ИИ, а также систему рекомендаций для пользователей по возможностям трудоустройства. Целью платформы является обучение цифровой грамотности до 2 млн. украинцев. Также платформа намерена помочь в трудоустройстве до 600 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что Google предоставляет 50 тыс. лицензий Workspace для украинского правительства. Он отметил, что сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры, а теперь они будут доступны и другим государственным учреждениям. Органы власти смогут бесплатно пользоваться лицензиями Google Workspace в течение одного года.