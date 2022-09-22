Google выделил 3 млн евро на 5000 стипендий для обучения украинцев — в том числе на курсы по IT-поддержке и цифровому маркетингу на платформе Coursera

Из-за войны более 40% украинцев потеряли работу (согласно вышедшему неделю назад исследованию grc.ua), и многим украинцам приходится приобретать новые навыки или даже менять карьеру. Сегодня Google анонсировала новую инициативу, чтобы помочь украинцам справиться с вызовами военного времени — профессиональные сертификаты Google на образовательной платформе Coursera доступны на украинском языке, а благотворительный фонд Google.org выделил 3 млн евро на 5000 стипендий для украинцев, потерявших работу или рискующих ее потерять. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Подробности

INCO (получатель гранта от Google.org) предоставляет украинцам, потерявшим работу или рискующим ее потерять, до 5000 стипендий, покрывающих доступ и полную поддержку к обучению от Google на Coursera. Программа профессиональной сертификации Google подойдет как новичкам, так и специалистам с опытом работы в выбранной сфере.

Сертификат можно получить менее чем за 6 месяцев, обучаясь до 10 часов в неделю. После завершения программы участники могут добавить свой сертификат в резюме и профиль LinkedIn и таким образом получить преимущество при поиске работы.

Обучение доступно онлайн на платформе Coursera и охватывает такие направления, как Цифровой маркетинг и электронная коммерция и IT-поддержка — на украинском языке, а также Аналитика данных, Управление проектами и UX-дизайн, доступные на английском языке. Курсы проводятся полностью онлайн — студенты во время обучения смогут просматривать обучающие видео, читать материалы и выполнять задания в удобное время и в удобном месте в веб-версии или мобильном приложении.

Для физических лиц

INCO получила более 3 000 000 евро грантового финансирования от Google.org, чтобы предоставить украинцам до 5 000 стипендий, покрывающих стоимость подписки на Coursera для доступа к Профессиональным сертификатам от Google..

Грант позволит INCO через свою программу «Work in Tech» в сотрудничестве с Prometheus, PRJCTR и VUM открыть украинцам возможность получить важные цифровые навыки и получить дополнительную поддержку в получении знаний и профессиональном развитии. Этот грант — часть взноса от Google.org и сотрудников Google в размере более 40 000 000 долларов США денежной помощи и 5 000 000 долларов в виде пожертвований.

Для бизнеса

В поддержку малого и среднего бизнеса Google вместе с Coursera запускает отдельную программу – 1000 компаний получат бесплатный доступ к Программе профессиональной сертификации от Google для их сотрудников. Благодаря гибким обучающим онлайн-программам, которые можно проходить в удобном индивидуальном темпе, работники могут получить полезные практические навыки и знания. Дополнительная информация и регистрационная форма —по ссылке.

Дополнительные сведения о профессиональных сертификатах от Google можно найти на странице Новые цифровые возможности из Google.

Ранее Google анонсировал бесплатную обучающую программу «Развивайте карьеру с Google Cloud» для украинцев, стремящихся получить знания и практические навыки работы с облачными технологиями.