Google выпустила облегченную версию голосового ассистента Assistant

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В прошлом году Google запустила новую инициативу под названием Android Go, о которой мы уже неоднократно писали.

Напомним, это адаптированная для бюджетных смартфонов (с объемом ОЗУ 1 ГБ либо менее) версия Android, которая отличается оптимизированными стандартными приложениями – они занимают меньше пространства и потребляют меньше ресурсов. Google даже выделила таким приложениям целых раздел в магазине Google Play.

На этой неделе перечень таких вот приложений с приставкой Go расширился еще одним. Речь об оптимизированной версии голосового ассистента Assistant Go, который вскоре должен получить поддержку русского языка; приложение уже появилось в Google Play Store и доступно для загрузки всем желающим.

Однако, и этого стоило ожидать, оптимизации затронули функциональность ассистента, которая была урезана в сравнении с обычной версией. Так, под нож попали напоминания, поддержка умных домашних устройств, а также расширения Actions on Google и Device Actions.

Отметим, что в описании Assistant Go говорится, что некоторые функции Google Assistant для Android (Go edition) «не поддерживаются в настоящий момент», то есть, возможно, в будущем их поддержка каким-то образом все же будет реализована.

В целом приятно видеть подобные инициативы, когда разработчики стараются угодить всем, особенно на фоне истории с замедлением смартфонов Apple iPhone. Остается надеяться, что Google не забросит эту инициативу, как было со многими другими проектами ранее, и в будущем мы увидим массу доступных аппаратов с Android Oreo (Go Edition). К слову, первые модели должны анонсировать со дня на день.

Источник: Google Play Store