В этом месяце выйдут первые 30-долларовые смартфоны с ОС Android Oreo (Go Edition)

В самое ближайшее время будут представлены первые смартфоны, построенные по программе Android Go. С большой вероятностью первые такие модели дебютируют на индийском рынке.

По данным ресурса Factor Daily, Google уже заключила партнерские соглашения с рядом индийских брендов, которые будут выпускать смартфоны с ОС с Android Oreo (Go Edition). В перечень аппаратных партнеров поискового гиганта на индийском рынке вошли Micromax, Intex, Lava, Karbonn и другие. Сообщается, что все они в ближайшее время представят 30-долларовые смартфоны Android Go. Собственно, Micromax будет первой и выпустит смартфон с Android Oreo (Go Edition) уже до конца этого месяца. Говоря конкретнее, аппарат должен выйти до Дня республики, который в Индии отмечают 26 января. За Micromax последуют другие индийские производители.

К сожалению, технических деталей о грядущих новинках пока нет. Ранее и Qualcomm, и MediaTek заявили о поддержке ОС Android Oreo (Go Edition); MediaTek даже указала конкретные модели чипов, которые лягут в основу аппаратов Android Go – это SoC MT6739, MT6737 и MT6580.

Изначально считалось, что Android Go будет нацелена исключительно на развивающиеся рынки, но в итоге в списке основных рынков оказались США. То есть, наряду с индийскими компания выпускать бюджетные смартфоны Android Go будут и более известные мировые бренды. Предыдущие слухи указывали, что Nokia 1, о котором мы недавно писали, стоимостью $30 будет как раз смартфоном с Android Oreo (Go Edition).

Низкая цена, ОС Android и поддержка 4G LTE – все это делает устройства Android Go очень и очень привлекательными для украинского покупателя, особенно в свете грядущего запуска сетей 4G. Осталось дождаться первых моделей, чтобы сделать окончательные выводы.

Источник: gizmochina