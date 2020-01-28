Google вынесла «смертный» приговор App Maker — низкоуровневый инструмент прекратит существование в следующем году





Google вынесла «смертный» приговор очередному продукту, утратившему былую популярность. На сей раз под нож попал инструмент App Maker. Это низкоуровневый инструмент разработки приложений, позволяющий быстро создавать и развертывать собственные приложения в домене Google.

Начиная с 15 апреля 2020 года больше нельзя будет использовать App Maker для создания новых приложений. В то же время сама «казнь» назначена на 19 января 2021 года (место на кладбище цифровых продуктов поискового гиганта уже выделено). Именно в это день сервис прекратит свою работу. Таким образом, Google дает разработчикам почти год, чтобы подыскать альтернативу.

Google предлагает несколько альтернатив вместо App Maker. Для автоматизации бизнес-процессов компания рекомендует сервис AppSheet, приобретенный пару недель назад. Также в списке рекомендуемых находятся App Engine для приложений Google Cloud Platform и Google Forms для сбора данных.

Справедливости ради, есть на рынке и множество других низкоуровневых инструментов других компаний. Например, в последних нескольких лет Microsoft вкладывает значительные средства в собственную платформу Power Platform, добавляя различные новые функции в PowerApps, Power BI и т.д. Можно экспортировать базу данных своего приложения вплоть до конца жизненного цикла, так что времени для изучения других решений будет предостаточно.

Источник: Neowin