Google анонсировала Chrome OS Flex — облегченную версию ОС для старых PC и Mac

В 2020 году Google купила разработчика CloudReady, чтобы обеспечить полноценную поддержку Chrome OS на старых ПК. И вот сейчас разработчик Chrome OS анонсировал новую версию ОС с приставкой Flex — это облегченный вариант для старых ПК и ноутбуков под управлением Windows и MacOS.

Chrome OS Flex адресована, в первую очередь, коммерческим предприятиям и образовательным учреждениям, но обычные пользователи тоже смогут при желании ею воспользоваться. Пока что она предлагается в раннем доступе — для установки необходимо скачать образ с официального сайта и перенести его на загрузочную USB-флешку.

Google заверяет, что Chrome OS Flex можно установить «за считанные минуты» и обещает, что ОС может нормально работать на устройствах возрастом до 13 лет.

В комментарии The Verge представитель Google рассказал, что версия Chrome OS Flex выглядит и работает в точности так же, как обычная Chrome OS на любом Chromebook — у них общие кодовая база и циклы разработки.

Впрочем, есть одна существенная оговорка: некоторые функции могут зависеть от аппаратного обеспечения ПК. Среди таких функций упоминаются постоянно включенный Google Assistant и синхронизация данных с подключенным телефоном Android. С другой стороны, в этом нет ничего удивительно, что некоторые более требовательные функции могут не поддерживаться на слишком уж древних ПК.

Не секрет, что хромбуки сейчас чувствуют себя очень уверенно и проект Chrome OS Flex потенциально может существенно увеличить долю этих устройств и влияние Google. Остается вспомнить, что Microsoft в свое время тоже работала над облегченной версией Windows с приставкой 10X, которую в итоге отменили и разобрали на компоненты. Также здесь уместно будет упомянуть партнерство Google с известным разработчиком решений для виртуализации Parallels — в 2020 году они объединились, чтобы обеспечить возможность запускать приложения Windows на устройствах с Chrome OS.