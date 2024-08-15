Google выпустила зарядное устройство на 45 Вт ─ универсальное для линейки Pixel и многих Chromebook

В новых смартфонах Pixel 9 Pro впервые для серии Pixel реализована быстрая зарядка мощностью 45 Вт. И хотя во время презентации Made by Google не нашлось времени анонсировать также соответствующее зарядное устройство, оно уже поступило в продажу в онлайн-магазине компании.

Новое зарядное устройство мощностью 45 Вт заменяет предыдущее стандартное зарядное устройство Google на 30 Вт. Новинка имеет более округлый дизайн, чем вариантная 30 Вт, и перемещает порт USB-C на нижнюю часть вместо того, чтобы располагать его на одной линии со штекером. Это облегчит надежное подключение к настенной розетке, но может вызвать скопление кабелей на удлинителе.

Новое зарядное устройство полностью перекрывает потребности в мощности для большинства устройств Google. Например, складному смартфону Pixel 9 Pro Fold достаточно 21 Вт. 45 Вт также достаточно для планшета Pixel и многих устройств Chromebook.

Зарядное устройство Google 45W USB-C Power Charger уже доступно для предварительного заказа в онлайн-магазине Google по цене $29,99. Поставки начнутся со следующей недели.

Следует отметить, что на рынке существуют значительно более компактные и доступные зарядные устройства мощностью 45 Вт от других производителей. Например, Anker предлагает такие устройства по цене менее чем $20.

Источник: The Verge

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