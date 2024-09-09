Google заблокировала россию — Создать новую учетную запись на российский телефонный номер больше не удается

В прошлом месяце так называемые власти россии начали ограничивать нормальную работу видеохостинга YouTube на территории этого образования. Ответ Google не заставил себя ждать. Через несколько дней для россиян наступил конец монетизации YouTube и сайтов, поскольку сервис Google AdSense начал деактивировать российские аккаунты. Теперь Google пошла еще дальше и ограничила возможность создания новых учетных записей для россиян.

Российские так называемые СМИ жалуются, что с сегодняшнего дня пользователи интернета не могут завершить регистрацию учетной записи Google, активировав ее российским номером телефона.

При попытке зарегистрировать аккаунт Google система дает выполнить почти все шаги: выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить мобильный номер рф не получается, поскольку «этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Использование VPN-сервисов, чтобы попытаться обойти ограничения, не решает проблему.

Некоторые сервисы, ушедшие из россии, также убирали возможность подтверждения аккаунта по российскому номеру. В некоторых случаях исчезала сама возможность выбрать телефонный код +7. В Google же эта возможность пока что сохраняется, но не дает возможности фактически воспользоваться таким номером. Какая досадная новость…

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