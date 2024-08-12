Конец монетизации YouTube и сайтов: Google AdSense деактивирует российские аккаунты

В россии продолжается масштабное технологическое импортозамещение. Хотя иногда оно бывает принудительным. На днях российские власти решили заблокировать YouTube на территории страны. А теперь Google решила заблокировать AdSense для россии. Речь идет о сервисе контекстной рекламы, который позволял авторам видео и владельцам сайтов зарабатывать на размещении рекламы.

Сегодня российские пользователи AdSense начали массово получать электронные письма от администрации сервиса с сообщением, что аккаунты AdSense пользователей из россии будут деактивированы. Сервис отключит все учетные записи AdSense, страной пребывания которых указана россия. Следовательно, такие аккаунты не смогут получать доход от монетизации. Следует отметить, что это касается российских учетных записей AdSense и YouTube-каналов, для которых указана страна россия. Изменить страну в настройках AdSense невозможно.

Владельцы российских аккаунтов AdSense все еще могут рассчитывать на получение средств, заработанных в течение июля. Однако в дальнейшем доходы не будут начисляться.