YouTube, прощай — в россии перестал работать крупнейший видеохостинг

россия уверенно движется к самоизоляции и созданию собственного информационного пузыря с альтернативной реальностью. Очередной жертвой импортозамещения стал YouTube.

Российские пользователи YouTube сегодня начали массово жаловаться на недоступность видеохостинга. Соответствующие мониторинговые сервисы демонстрируют стремительный рост жалоб на остановку YouTube. При попытке перейти на сайт видеохостинга появляется сообщение об отсутствии соединения.

На такие проблемы жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, оккупированного Крыма и других регионов. Некоторые сообщают, что YouTube не открывается при попытке зайти на сайт через домашний интернет, однако при использовании мобильного интернета видеохостинг все еще работает. Пока что.

На днях СМИ сообщали, что российские власти решили замедлить YouTube в стране. Для этого провайдерам прислали указание снизить скорость доступа к платформе до 128 кБит/с, что можно считать непригодной для использования скоростью. Но похоже, впоследствии решили не ограничиваться замедлением и полностью заблокировали доступ к американскому видеохостингу.

Россияне жалуются и тихонько выражают недовольство решениями властей заблокировать YouTube в России:

«Кроты-староверы сломали YouTube. Не понимаю, зачем россиянам такое государство, которое усложняет жизнь»

«Ненавижу правительство россии. Испортили все, что могли. Дошли до YouTube»

«Как же учиться? Верните Youtube, ублюдки!

«Тоталитарная цензура. Из-за которой не могу ребенку включить мультик. Отключите вообще интернет нахрен в стране, ублюдки».

Следует отметить, что из-за блокировки YouTube в россии, на некоторых украинских каналах может значительно снизиться количество просмотров и русскоязычных комментариев.