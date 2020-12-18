Google закроет проект Android Things, ОС для устройств умного дома так и не снискала популярности





Коллекция закрытых приложений и сервисов Google в скором времени пополнится ещё одним продуктом. Поисковый гигант решил отказаться от Android Things – урезанной версии операционной системы, предназначенной для применения в устройствах умного дома. Эта ОС так и не получила распространения, так что потеря окажется практически незаметной.

Проект умного дома был запущен в 2015 году под названием Brillo. Он подразумевал создание «базовой операционной системы для интернета вещей». В 2016 году Google обновила Brillo и перезапустила инициативу под названием Android Things. Эта версия ОС также должна была работать на таких продуктах, как подключенные колонки, камеры наблюдения и маршрутизаторы. Основанная на Android, ОС должна была быть знакома разработчикам, предполагалось, что с ней будет легко начать работу.

Но в дальнейшем практически ничего не произошло. В 2018 году было выпущено несколько первых умных колонок и умных дисплеев с использованием базовой ОС. Судя по всему, сторонние производители не заинтересовались в этой ОС, потому что в феврале 2019 года Google объявил, что «переориентирует» Android Things на умные колонки и умные дисплеи.

Но и это не помогло. Теперь, почти два года спустя, Android Things готовится к закрытию. Консоль Android Things Console, которая позволяет разработчикам загружать обновления на свои устройства, перестанет принимать новые некоммерческие проекты с 5 января 2021 года. Год спустя, 5 января 2022 года, «консоль будет полностью отключена, и все данные проекта будут удалены без возможности восстановления». По сути, это означает, что у разработчиков есть год, чтобы свернуть любые проекты для Android Things, которые они уже создали.

Источник: The Verge