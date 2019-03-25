Google закрывает подразделение YouTube по производству оригинальных шоу и сериалов

Администрация сервиса YouTube приняла решение отказаться от дальнейшего выпуска оригинальных сериалов и выйти из конкурентной борьбы с сервисами Netflix, Amazon Prime и другими подобными. Дальнейшие работы над проектами Origin и Overthinking with Kat & June остановлены, а сами сериалы – отменены.

Основной причиной такого шага называется высокая стоимость изготовления высококачественного контента. К тому же, в этом сегменте достаточно сильная конкуренция, которая со временем лишь усиливается. Как ожидается, сегодня компания Apple анонсирует свой собственный потоковый телевизионный сервис. И в производство оригинального контента только в этом году она намерена инвестировать около $2 млрд.

Как ожидается, подписка YouTube Premium и далее будет существовать, но при этом акцент будет смещён в сторону музыки. Вместе с тем, в YouTube планируют продолжить создавать оригинальный видео контент. Но это будут совместные проекторы с авторами самого YouTube, а не дорогие сериалы, снимаемые с привлечением студий и звёзд Голливуда.

Источник: The Verge