По примеру Netflix: YouTube начал блокировать "семейный" Premium подписчикам, которые не живут вместе

Маргарита Юзяк

По примеру Netflix: YouTube начал блокировать "семейный" Premium подписчикам, которые не живут вместе

YouTube «закручивает гайки» подписчикам семейной подписки Premium. Платформа придумала, как заставить людей оформлять собственные подписки.

Если участник плана не живет по тому же адресу, что и владелец, ему придет предупреждение на почту. Если данные не совпадают, подписку отключают. Система работает через электронную проверку каждые 30 дней

«Ваша семейная подписка YouTube Premium предполагает, что все участники должны проживать вместе с владельцем семейной подписки. Похоже, вы не живете по одному адресу, поэтому доступ будет приостановлен через 14 дней. После этого вы останетесь в семейной группе и сможете смотреть YouTube с рекламой, но без преимуществ Premium», — говорится в письме YouTube.

За прикладом Netflix: YouTube почав блокувати "сімейний" Premium передплатникам, які не живуть разом
Электронные письма от YouTube относительно требования о семейной подписке

Семейный план позволяет делиться подпиской с пятью людьми, а вот цена зависит от региона. Например, в Украине месячная подписка существенно дешевле, чем в США: ₴149,00 против $23. Индивидуальная подписка обойдется в ₴99, а студенческая — ₴59. Поэтому мы видим, что платформа хочет заставить пользователей тратить больше средств по примеру борьбы Netflix против шеринга паролей.

Формально правило об общем адресе действует еще с 2023 года, но раньше его никто должным образом не проверял. Теперь YouTube это активно отслеживает. Единственный вариант вернуть доступ — обратиться в поддержку и подтвердить право на участие. Пока что массовых блокировок нет, но первые сообщения уже появились. Все это происходит как раз в то время, когда YouTube тестирует новый более дешевый план для двух пользователей.

