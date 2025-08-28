YouTube Premium внезапно стал показывать рекламу некоторым пользователям

Ни одно приложение или сервис не застрахован от сбоев, однако с YouTube в последнее время возникает слишком много проблем. Обычно Google реагирует быстро и исправляет большинство ошибок в течение нескольких часов. Однако есть один сбой, о котором компания узнала поздно, а причину которого до сих пор не удалось выяснить.

Речь идет о пользователях YouTube Premium, которые платят за просмотр видео на сервисе без рекламы. Часть подписчиков жалуется, что вопреки условиям подписки, во время просмотра роликов все равно появляются рекламные вставки. Об этом массово сообщают на Reddit (ссылка на обсуждение: 1, 2, 3). Дискуссии продолжаются уже почти месяц, но официальная реакция Google появилась лишь недавно.

Google подтвердила на страница поддержки, что знает о проблеме и ведет расследование. Прошло уже более 48 часов с момента заявления, однако никаких объяснений относительно причин сбоя компания пока не предоставила. Между тем некоторые пользователи Reddit предполагают, что нашли возможное объяснение.

Один из пользователей, под ником u/Nanor_32, написал, что в его случае подписка YouTube Premium автоматически сменилась на Premium Lite. Это подтвердил и ресурс Tech-Issues Today. Premium Lite стоит дешевле, однако в отличие от полноценного Premium все же показывает рекламу. В то же время Google официально не подтверждала никаких принудительных переходов между тарифными планами для существующих пользователей.

Разница между YouTube Premium и Premium Lite

YouTube Premium (индивидуальный план): $13,99 в месяц (99,00 грн в Украине). Полностью отсутствует реклама, доступ к YouTube Music, возможность загружать видео для просмотра офлайн и проигрывать видео в фоне.

YouTube Premium Lite: $7,99 в месяц (тариф недоступен в Украине). Главное отличие — здесь сохраняется показ части рекламы. При этом сервис дешевле и доступен в выбранных странах (на данный момент 19).

С точки зрения экономики, нет смысла для Google принудительно переводить пользователей на более дешевый тариф, ведь компания будет терять доход. Единственным логическим объяснением остается технический сбой, который вызвал такие случаи.

Источник: androidpolice