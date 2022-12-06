Google закрывает Duplex on the Web – сервис автоматического заказа билетов и отслеживания скидок работал с 2019 года

Вскоре к «кладбищу» закрытых проектов Google присоединится искусственный интеллект Duplex on the Web. Страница техподдержки указывает, что сервис не будет работать с декабря 2022 года.

«Поскольку мы продолжаем улучшать работу с Duplex, мы отвечаем на отзывы пользователей и разработчиков о том, как сделать его еще лучше», – сообщил изданию Engadget представитель Google. – «К концу этого года мы откажемся от Duplex on the Web и полностью сосредоточимся на улучшении искусственного интеллекта голосовой технологии Duplex, которая больше всего помогает людям каждый день».

Google анонсировала Duplex on the Web в 2019 году как расширение ИИ Duplex для автоматических заказов в сети. Изначально эта функция была разработана, чтобы помочь пользователям Android покупать билеты в кино. Duplex в интернете давал Ассистенту Google возможность самостоятельно перемещаться по веб-сайтам. Если информация о кредитной карте хранится в Chrome, Ассистент мог взять на себя все хлопоты по покупке билетов в кино за вас. Позже Google расширил эту функцию, чтобы защитить пользователей от утечек данных. В какой-то момент стало возможным использовать ИИ для регистрации рейсов и отслеживания скидок.

Причина, по которой Google закрывает Duplex on the Web, до конца не ясна, но можно предположить, что это связано с дороговизной обучения ИИ и низкой доходностью сервиса. На странице поддержки отмечается, что Google использует специальный пользовательский агент для сканирования сайтов несколько раз в день. Кроме того, производительность Duplex в интернете сильно снижается, когда администраторы сайтов запрещают поисковым роботам индексировать их содержимое. ITC уже писал об убыточности голосовых помощников.