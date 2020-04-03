Google закрывает краудсорсинговое приложение Neighbourly





И без того немалый перечень закрытых приложений и сервисов Google в скором времени пополнится очередной записью. Поисковый гигант решил закрыть свою краудсорсинговую платформу Neighbourly. Она перестанет работать с 12 мая.

Сервис Neighbourly был запущен в мае 2018 года. Он был создан с целью объединить местные сообщества в районах и городах, чтобы жители могли обмениваться знаниями, задавать вопросы и получать на них ответы. Однако Google признала, что идея не сработала и приложение не стало популярным среди пользователей.

«Мы запустили Neighbourly в качестве бета-приложения, чтобы связать вас с соседями и сделать обмен локальной информацией более понятным и полезным. Как сообщество, вы собирались вместе, чтобы отметить местные фестивали, делились важной информацией во время наводнения и ответили на более миллиона вопросов. Но приложение не выросло так, как мы надеялись», — говорится в пояснении компании. «В эти трудные времена мы верим, что можем помочь большему количеству людей, сосредоточившись на других приложениях Google, которые ежедневно обслуживают миллионы людей».

Вместе с тем, Google заявляет, что планирует извлечь уроки из Neighbourly и использовать накопленный опыт для улучшения других своих продуктов. Компания также направляет текущих пользователей на свою платформу Google Maps Local Guides, чтобы «продолжать делиться своими знаниями». Для тех, кому необходимо загрузить свои данные, Google рекомендует воспользоваться инструментом Takeout до 12 октября 2020 года.

Источник: The Verge