



Сьогодні Google презентував в Україні новий безкоштовний інструмент “Пошук можливостей для бізнесу” в рамках ініціативи компанії по сприянню економічному розвитку країни.

Завдяки цьому інструменту українські підприємці зможуть отримати персоналізовані пропозиції щодо просування компанії в Інтернеті за допомогою інструментів Google та отримати максимальну користь від безкоштовного профілю компанії — гарантуючи, що бізнеси надають максимально точну інформацію своїм клієнтам (наприклад, години роботи, можливість самовивозу у магазині тощо). Інструмент досить простий у використанні — потрібно лише ввести назву компанії, і Google покаже рекомендації на основі інформації, яку вона має про вашу компанію, регіон, галузь тощо.

«Під час карантину Інтернет став для багатьох рятувальним кругом. Цифрові інструменти допомогли нам залишатися на зв’язку — сім’ям один з одним, вчителям зі студентами та підприємствам з клієнтами. Ще до пандемії багато компаній — великих та малих — почали активно використовувати цифрові технології задля пошуку нових можливостей розвитку бізнесу» — зазначили в Google.

За даними статистики (дослідження Ipsos COVID-19 tracker на замовлення Google, 2021), 61% споживачів в опитаних країнах Європи (Німеччина, Іспанія, Франція, Велика Британія, Італія тощо) говорять, що підтримка малого, сімейного чи місцевого бізнесу є важливою для них. В інструменті “Пошук можливостей для бізнесу” ви можете ввести назву своєї компанії, і ми надамо індивідуальні пропозиції щодо того, як покращити вашу присутність у Пошуку та на Картах Google менш ніж за п’ять хвилин.

Щоб детальніше ознайомитись з новим інструментом, можна приєднатися до безкоштовного онлайн-тренінгу з розвитку цифрових навичок, який відбудеться 9 вересня 2021 року о 16.00 (реєстрація доступна за посиланням).

Цей тренінг представлено в рамках безкоштовного онлайн-курсу «Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн«, який розроблено спеціально для малого та середнього туристичного бізнесу (включно з готельно-ресторанним сектором).

Джерело: Google Україна