Google запускает бета-тест Privacy Sandbox on Android – инструмента для подбора персонализированной рекламы без ущерба конфиденциальности

Примерно год назад Google заявила, что работает над многолетней инициативой по улучшению конфиденциальности и улучшению отслеживания рекламы на Android-смартфонах. В апреле прошлого года вышла ранняя предварительная версия Privacy Sandbox on Android для разработчиков. А теперь компания выпускает бета-версию этой функции для ограниченного количества устройств с ОС Android 13. Это позволит пользователям и разработчикам протестировать новую технологию в реальных условиях эксплуатации. Доступ к бета-версии будет расширяться «со временем», и устройства, выбранные для участия, получат уведомление, информирующее пользователей об их праве на участие.

Privacy Sandbox on Android – это набор инструментов, призванный создать новый стандарт того, как рекламодатели и сайты получают доступ к информации о потребителях без ущерба для конфиденциальности пользователей. Сейчас Android-устройствам присваивается уникальный идентификатор Android Advertising ID, который может сбрасываться пользователем. Он используется для отслеживания поведения пользователей и создания личного рекламного профиля, который могут использовать разработчики приложений. Функция Privacy Sandbox направлена ​​на замену этого рекламного идентификатора API-интерфейсами. Они смогут обеспечить конфиденциальность, будут ограничивать передачу пользовательских данных третьим лицам, смогут удалять перекрестные идентификаторы приложений, сохраняя при этом поддержку персонализированной рекламы.

«Приложения, решившие принять участие в бета-тестировании, могут использовать эти API для показа релевантной рекламы и измерения ее эффективности», — сказал вице-президент Google Privacy Sandbox Энтони Чавес.

Пользователи, выбранные для участия в бета-тестировании, могут управлять перечнем личных интересов, ориентированных на рекламу. Это можно сделать через раздел Privacy Sandbox в меню настроек. Пользователи могут заблокировать некоторые темы, отказаться от участия в бета-тестировании или вернуться к нему в будущем.

Функция Privacy Sandbox on Android имеет некоторое сходство с проектом Google Privacy Sandbox для сайтов, целью которого является постепенное прекращение использования сторонних файлов cookie в Chrome к 2024 году. Но эти проекты используют разные технологии и будут разрабатываться независимо друг от друга.

Источник: The Verge