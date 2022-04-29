Google запустил для разработчиков тестовую версию песочницы конфиденциальности на Android с отключением отслеживания рекламы

Первая предварительная версия песочницы конфиденциальности на Android уже доступна для разработчиков. Google ранее анонсировала функцию, в которой будут включены новые рекламные решения для повышения безопасности пользователей. Компания собирала от разработчиков предложения по дизайну, и с выходом первой версии продолжит учитывать замечания.

В Privacy Sandbox Developer Preview включены дополнительные API-интерфейсы платформы и сервисы поверх бета-версии Android 13 для разработчиков, куда входят SDK, образы системы, эмулятор и документация.

Разработчики получат образы Android SDK и 64-разрядной системы эмулятора Android, в котором уже есть API-интерфейсы песочницы конфиденциальности, образы системы для Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a (5G), Pixel 5, Pixel 4 и Pixel 4a, а также примеры кода с демонстрацией SDK.

Замена существующих рекламных трекеров для смартфонов работает аналогично подходу Apple. Взаимодействие с приложениями отслеживается только на устройствах, а третьим сторонам передаются лишь данные об интересах владельца, без уникального идентификатора устройства или пользователя.

В Google предупреждают, что это предварительный выпуск предназначен только для разработчиков, а не для повседневного использования, потому загрузить его можно только вручную.