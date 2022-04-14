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Google запустил инструмент переноса данных с iPhone на устройства Android

Google запустил инструмент переноса данных с iPhone на устройства Android

У Apple есть приложение «Move to iOS» для миграции с Android-телефонов на iPhone. Свой вариант перехода с iOS на Android теперь тестирует компания Google. Журналисты из 9to5Google проверили инструмент «Switch to Android» в действии.

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

Перейти на Android можно при помощи приложения из App Store, которое пока доступно только по прямой ссылке для iOS и еще не вышло в Google Play.

На первом этапе приложение объясняет, что именно будет скопировано с iPhone на Android, включая «фотографии, видео, контакты и многое другое». Затем просят отсканировать QR-код с телефона Android. Журналистам не удалось получить доступ к этому процессу настройки, но  Android должен создать точку доступа для подсоединения к iPhone. После подключения большая часть важных данных будет передаваться по беспроводной сети.

Судить о передаче данных пока можно лишь по скриншотам из App Store. В них виден перенос «Контактов», «Событий календаря», «Фото» и «Видео».

Google запустил инструмент переноса данных с iPhone на устройства Android

После завершения копирования предлагают отключить iMessage, чтобы сообщения пользователя iPhone, действительно доставлялись с помощью SMS, а не исчезали в iMessage.

Последним шагом процесса миграции является запрос на перенос данных iCloud на Google Диск / Google Фото. Кнопка «Начать запрос» запускает Safari со страницей поддержки iCloud, где можно «Запросить передачу копии ваших данных».

На сайте Android уже появилась страница приложения, но скачать его нельзя.


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