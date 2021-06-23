Google запустила в Google Play нову вкладку «Для дітей» з контентом та додатками, які «схвалено викладачами»





Компанія Google повідомила про доступність нової вкладки «Для дітей» в магазині Google Play — на ній зібрані розвивальні на розважальні додатки, які «схвалено викладачами». Нововведення покликане полегшити батькам пошук корисного контенту. Нова вкладка «Для дітей» з додатками, які «Схвалені викладачами», з’явиться в Україні на Google Play протягом найближчих кількох днів.

«Схвалений викладачами» контент, призначений для дітей

В рамках ініціативи Google об’єдналися з експертами та викладачами з різних країн, зокрема головними радниками стали Джо Блатт (Гарвардська вища школа освіти) та доктор Сандра Калверт (Джорджтаунський університет). Програми, які були оцінені викладачами та відповідають нашим стандартам якості, отримують спеціальну позначку «Схвалено викладачами», що дозволяє легко розпізнати такий контент.

Додатки оцінюються за декількома факторами, зокрема такими як відповідність віку, якість досвіду, збагачення знань та захопливість. До списку додатків додається інформація про те, чому додаток отримав високу оцінку — щоб батькам було легше зорієнтуватись та визначити, чи підходить цей додаток для їхньої дитини.

Пошук програм Google Play, які «схвалені викладачами»

Розробники додали можливість виконання пошуку за значком «Схвалено викладачами», щоб швидко побачити, які програми були розглянуті та високо оцінені викладачами та експертами. Щоб переглянути контент, який було «схвалено викладачами», потрібно перейти на вкладку «Для дітей». Для підписників Google Play Pass у розділі «Додатки та ігри для дітей» пропонується великий вибір схваленого контенту.

Для батьків, які хочуть встановити базові цифрові правила для своїх дітей, як-от встановити обмеження часу для програм, які їх дитина має на своєму пристрої, раніше було створено додаток Family Link.