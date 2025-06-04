Город Старбейс компании SpaceX только появился, а уже угрожает жителям выселением

Город Старбейс для работников SpaceX Илона Маска существует около месяца, но уже рассылает письма с угрозами лишения прав использования собственности.

Согласно копии документа полученной CNBC, город направил меморандум жителям, которые владеют недвижимостью в «районе смешанного использования», по поводу разрешения на «жилое, офисное, торговое использование, и для предоставления услуг». 23 июня в мэрии состоятся слушания по общественному обсуждению нового плана зонирования, «которое определит, можете ли вы потерять право продолжать использование своей собственности по ее текущему назначению», — написано в меморандуме большими буквами.

Не совсем понятно, идет ли речь именно о выселении жителей, и что может произойти, если кто-то потеряет право пользоваться своим жильем. В документе упоминается, что так называемый район смешанного использования предназначен для жилья, а также офисов и магазинов — поэтому, возможно, некоторые дома изменят назначение. В любом случае это кажется угрожающим предупреждением.

В мае жители Старбейса проголосовали за превращение в город поселения возле поселка Бока-Чика, штат Техас. Оно занимает площадь около 4 км² и является домом для около 500 жителей, большинство из которых являются сотрудниками или подрядчиками SpaceX. Компания начала покупать землю в этом районе в 2012 году, чтобы создать инфраструктуру для запуска ракет. Маск впервые предложил идею превращения Starbase в отдельный город в 2021 году.

Частые запуски уже нанесли ущерб окружающей природе и местные общины. Теперь, когда Старбейс является городом, компании, очевидно, будет удобнее нарушать нормы и укрощать недовольство. Сейчас SpaceX грозят штрафы в размере около $150 тыс. от Агентства по охране окружающей среды за незаконное загрязнение водоемов.

Стоит отметить, что компания инвестировала в этот регион, создавала рабочие места и инфраструктуру. Но все имеет свою цену, а SpaceX отличается довольно специфической корпоративной культурой.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источники: CNBC, Gizmodo