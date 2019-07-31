Госэнергоэффективности: Солнечные панели установили уже 12 тыс. украинских домохозяйств, только за последний квартал было установлено 3 тыс. «домашних» СЭС суммарной мощностью более 85 МВт

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Госэнергоэффективности Украины сообщило, что украинские семьи продолжают активно переходить на «чистую» электроэнергию. В частности, во втором квартале текущего года еще более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт — это более чем в 2 раза больше, чем за первый квартал этого года.

Всего, по состоянию на 01.07.2019 в Украине насчитывается уже около 12 тыс. домохозяйств, использующих солнечные электростанции общей мощностью около 280 МВт. Для сравнения, на конец третьего квартала 2015 года таких семей было всего 130 по всей Украине. За весь 2018 год в Украине было установлено 4500 домашних солнечных станций, а общее количество частных СЭС достигло 7500 штук (160 МВт).

Объем инвестиций домохозяйств в 280 МВт СЭС достиг более 240 млн евро, отметил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

ТОП-3 области, где установлено больше всего СЭС в домохозяйствах:

более 1500 (≈40 МВт) — Днепропетровская;

более 1200 (≈33 МВт) — Тернопольская;

более 1000 (≈20 МВт) — Киевская (включая Киев).

Стремительный рост спроса на солнечные панели наблюдается после разработки совместно с Госэнергоэффективности и принятия парламентом в 2015 году Закона №514-VIII о введении «зеленого» тарифа для СЕС мощностью до 30 кВт с привязкой к курсу евро.

Кроме этого, законопроектом № 10357, принятым парламентом 11 июля 2019 года, был урегулирован вопрос размещения СЕС мощностью до 30 кВт по усмотрению владельца (на крыше или на земле).

Учитывая, что в Украине насчитывается более 6,5 млн домохозяйств, потенциал для рынка использования солнечных панелей весьма значителен.

Источник: Госэнергоэффективности