Госэнергоэффективности: В Украине уже более 25,6 тыс. домашних солнечных станций суммарной мощностью свыше 650 МВт [инфографика]

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Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) объявило, что по состоянию на 1 июля 2020 года более 25,600 домохозяйств в Украине используют «чистую» электроэнергию, установив солнечные электростанции (СЭС).

Объем вложенных украинцами инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЕС — 658 МВт. В течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели.

«Используя электроэнергию из энергии солнца, семьи самостоятельно обеспечивают свои энергетические потребности и экономят на коммунальных услугах. Если установить аккумуляторное оборудование, то можно стать фактически автономным и энергонезависимым», — прокомментировал и.о. Председателя Госэнергоэффективности Константин Гура результаты мониторинга установки СЭС в украинских домохозяйствах.

В свою очередь, заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко обратил внимание на то, что СЭС домохозяйств — это малая распределенная генерация, которая позволяет использовать энергию в точке ее производства. Это, в свою очередь, способствует избежанию потерь в сетях при транспортировке электроэнергии.

ТОП-5 областей Украины по количеству СЭС частных домохозяйств:

Днепропетровская — почти 3500;

Тернопольская — более 2200;

Киевская — более 2000;

Ивано-Франковская — более 1900;

Закарпатская — почти 1600.

В Госэнергоэффективности также напомнили, что законодательные изменения в поддержке развития возобновляемой энергетики в Украине, которые сейчас активно обсуждаются, не касаются домохозяйств.

Источник: Госэнергоэффективности