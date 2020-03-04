Новый отчет о сегменте домашних СЭС: 22 тыс. станций, 553 МВт, 450 млн евро, лидер — по-прежнему Днепропетровская область





Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) опубликовало свежий отчет о состоянии дел в сегменте домашних СЭС. Ведомство публикует такие отчеты ежеквартально, данные в новом отчете приведены по состоянию на 01.01.2020 года.

Итак, в минувшем квартале еще 7 178 домохозяйств обзавелись солнечными энергоустановками и по состоянию на 01 января 2020 года таковых насчитывалось 21 968 штук. Да, в общей массе (6,5 млн) это всего 0,3%, но, для сравнения, в 2014 году таковых домохозяйств было всего 20 штук.

Кроме того, это втрое больше, чем было год назад, и темпы роста увеличиваются (в предыдущем квартале было добавлено 6031 установок). Суммарная установленная мощность по итогам квартала увеличилась на 60% — до 553 МВт. Если же рассматривать финансовую сторону вопроса, то эти 553 МВт мощностей соответствуют инвестициям на общую сумму 450 млн евро. Для сравнения, за полный 2019 год в 4,5 ГВт мощностей возобновляемой электроэнергетики было инвестировано 3,7 млрд евро.

Лидером по количеству и мощности домашних СЭС по-прежнему является Днепровская область — 2706 домохозяйств с СЭС (≈ 71 МВт). На втором месте идет Тернопольская область — 2089 (≈ 58 МВт), а замыкает тройку призеров еще экс-лидер Киевская область — 1797 (≈ 43 МВт).

Источник: Госэнергоэффективности