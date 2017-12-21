Госпогранслужба Украины представила систему фиксации биометрических данных иностранцев, которая заработает с 1 января 2018 года

Сегодня, 21 декабря 2017 года, Государственная пограничная служба Украины представила систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, которая заработает с 1 января 2018 года. Презентация состоялась в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны), в мероприятии приняли участие Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Напомним, что решение о введении биометрического контроля (отпечатки пальцев, цифровое фото) для граждан других государств, которые пересекают государственную границу, было принято 10 июля 2017 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны, а уже 1 сентября 2017 года была определена точная дата запуска системы.

Как сообщил Александр Турчинов, прежде всего это касается граждан Российской Федерации, через границу которой на территорию нашего государства попадают шпионы, диверсанты и провокаторы.

«Кабинет Министров по поручению СНБО утвердил перечень стран миграционного риска. Среди этих стран наибольшую проблему мы имеем с Российской Федерацией. И в следующем году она будет решаться», – отметил Александр Турчинов.

Он сообщил, что перед системой ставится ряд задач: въезд в страну по биометрическим паспортам, проведение верификации и идентификации по биометрическим данным, в частности по отпечаткам пальцев. Кроме того МВД будет вводить систему фиксации пребывания граждан из стран миграционного риска и, прежде всего с РФ на территории Украины.

«Когда сканер вдруг не будет работать – тогда палец в целлофановый кулечек и туда, где он хорошо работает. Это шутка», – пошутил Александр Турчинов о снятии отпечатков пальцев у россиян при въезде в Украину.

Как подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков, представленная сегодня система начинает работу в первый день нового года в уже оборудованных 157 пунктах. Далее будут должным образом оснащены все пункты пропуска на украинской границе, что позволит помешать попаданию на территорию государства уголовных элементов и лиц, имеющих сомнительные цели.

«Мы перекроем все стационарные пункты пропуска, а затем – и малые пункты пропуска местного значения. Эти базы данных позволят нам войти в десятку стран с лучшей верификацией лиц, пересекающих границу. Уже сейчас Украина входит в десятку стран по количеству запросов и ответов с базами Интерпола. Это дает нам более высокую гарантию, что к нам не будут попадать криминальные элементы», – подчеркнул Арсен Аваков.

По его словам, сейчас эта защита актуальна относительно пересечения границы лицами из стран Азии, Ближнего Востока и РФ. Но этот перечень постоянно мониторится, и СНБО будет принимать соответствующие решения.

«Для тех стран, с которыми у нас адекватные отношения, крупные сделки, обмен данными, – стран ЕС, Канады, США, большинства стран мира – не будет никаких проблем. Для стран, с которыми постоянно возникают инциденты, и есть основания предполагать, что оттуда в Украину возможен большой поток людей с сомнительной репутацией, мы будем применять этот способ», – сказал Арсен Аваков.

Процедуру биометрического контроля будут осуществлять Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба, Служба безопасности, Национальная полиция. Это даст возможность усилить контрразведывательные мероприятия и борьбу с криминалитетом, так как система будет четко идентифицировать лица пересекающих границу, что исключит въезд в Украину по поддельным документам или документами третьих лиц.

В свою очередь Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал подчеркнул, что не все страны, включая европейские, имеют такие новейшие системы, которые четко фиксируют въезд-выезд. Данная система считает, сколько дней лицо, въехавшее в Украину, находится на ее территории – если срок в 90 суток был просрочен, то служба составит соответствующие протоколы о нарушении порядка пребывания.

Он также добавил, что сейчас таким образом оборудованы все пункты пропуска на российской границе и все авиационные пункты пропуска. Оснащение пунктов на западной границе должно быть закончено до конца текущего года, при этом при поступлении необходимого финансирования, со следующего года будут оборудовать местные пункты пропуска, находящихся в районах, не имеющих стратегического значения.

Источник: МВД Украины