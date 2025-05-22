Gothic 1 Remake добавили в вишлист более 1 млн геймеров — одна из самых желанных игр в Steam

Gothic 1 Remake официально стала одной из самых ожидаемых игр в Steam — она пересекла отметку в 1 млн списков желаемого.

THQ Nordic говорит, что игра заняла 21 место в глобальном чарте желаемых игр на платформе. Издатель и разработчики из Alkimia Interactive поблагодарили за «невероятную поддержку» и пообещали сделать все, чтобы ремейк был достойным оригинала.

Разработка продолжается уже несколько лет. Первая демоверсия и геймплей Nyras Prologue появилась в Steam еще в феврале 2025 года во время Next Fest, которая сразу ворвалась в топ. Это отдельное вступление, созданное специально для демо — оно позволяет погрузиться в обновленный мир Gothic и попробовать боевую систему, крафт, исследования и взаимодействие с NPC. Сюжет основной игры он не спойлерит, но дает четкое представление об атмосфере и темпе.

После того как более 15 тысяч отзывов игроков, Alkimia обновила демо. В новой версии улучшили анимации движений, боевую систему, подбор предметов, а также исправили несколько багов — в частности проблему с ударами. Теперь главный герой движется заметно плавнее, а бои ощущаются точнее и понятнее.

Полная версия Gothic 1 Remake разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза еще не объявлена, но игру планируют выпустить в 2025 году. Как отмечают в THQ Nordic, релиз состоится, когда ремейк «будет хорош и готов».

А тем временем авторы культовой Gothic и Risen создают нечто похожее на Arx Fatalis. Создатели Gothic после долгой паузы и закрытия Piranha Bytes объявили о новых планах, но теперь под именем инди-студии Pithead Studio.

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Источник: XboxEra