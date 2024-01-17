Google увольняет еще «сотни» людей из рекламного отдела — их заменит искусственный интеллект

Похоже, одни сотрудники Google развивают ИИ, чтобы можно было уволить других.

Слухи о сокращении рекламного отдела поискового гиганта распространились в декабре, и сейчас это действительно происходит. По данным Business Insider, Google увольняет «сотни сотрудников» — в основном из команды «Large Customer Sales» (LCS), обслуживающей крупнейших рекламных клиентов.

Похоже, их обязанности теперь поручат искусственному интеллекту. Компания активно развивает Google Ads и наполняет множеством генеративных функций ИИ: есть чат-бот, помогающий людям ориентироваться в большом выборе рекламных продуктов; а также система, которая может самостоятельно создавать рекламные ресурсы, например изображения и текст, на основе бюджета и целей, определенных покупателем рекламы.

По данным Ars Technica, генеративная рекламная система Google — часть продукта под названием Performance Max, который работает путем автономного ремиксирования и настройки ваших объявлений, используя рейтинг кликов как систему мгновенного отклика. По сути, человеческую работу по созданию арт-ресурсов, текстов или макета искусственный интеллект может делать за секунды.

В январе Alphabet объявила о планах по сокращению 12 000 рабочих мест по всему миру, что эквивалентно 6% глобальной рабочей силы компании. В июне Google уволила сотрудников картографического приложения Waze, поскольку объединила рекламную систему программы с технологией Google Ads. В конце концов, неделю назад компания анонсировала сокращение около тысячи людей из аппаратных подразделений, Google Assistant и AR.