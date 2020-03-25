Готовьтесь обновлять графические драйвера и на смартфонах. Qualcomm и Google выпустили инструмент Android GPU Inspector

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В конце прошлого года Qualcomm объявила о возможности распространения обновлений драйверов GPU через магазин Google Play Store для всех новых SoC, включая Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G. Но, похоже, эта возможность будет доступна и для некоторых старых SoC Qualcomm. По крайней мере, прошлогодняя флагманская SoC Snapdragon 855 тоже получит поддержку функции обновления графических драйверов.

Qualcomm анонсировала первую версию графического драйвера для встроенного GPU Adreno, разрабатываемого совместно с Google и игровыми студиями. В числе первых его получат смартфоны Pixel 4, Pixel 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10, основанные на Snapdragon 855.

Обновляться графические драйвера на совместимых смартфонах, построенных на базе Qualcomm Snapdragon, будут посредством Play Store по аналогии с тем, как это сейчас происходит с приложениями.

В рамках инициативы был разработан специальный инструмент Android GPU Inspector, который позволит разработчикам детально анализировать использование возможностей GPU с целью внесения соответствующих оптимизаций. Что интересно, в пресс-релизе говорится о «мобильных графических процессорах, в том числе Qualcomm Adreno». Судя по формулировке, Android GPU Inspector будет универсальным и поддержка других графических ядер также планируется, но пока никаких подробностей на этот счет нет.

Отвечая на вопрос зачем это вообще нужно, возможность обновления драйверов позволит оптимизировать их под новые игры, как это делают NVIDIA и AMD для своих видеокарт. По словам Qualcomm, одному разработчику (имя компании не конкретизируется) при помощи Android GPU Inspector удалось путем внесения оптимизаций в свою игру высвободить 40% мощностей GPU.

Увы, точные сроки доступности драйвера для вышеперечисленных моделей пока не называются. Вполне вероятно, что в дальнейшем список совместимых моделей будет расширен. Кроме того, в свежем пресс-релизе упоминается, что функция будет реализована в платформах с поддержкой Snapdragon Elite Gaming.

Ранее сообщалось, что непосредственно развертыванием графических драйверов будет заниматься не Qualcomm, а производители смартфонов. Пока насчет этого аспекта нет полной ясности.

Источник: Qualcomm