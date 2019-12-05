Еще раз о SoC Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G – подробные технические характеристики

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В первый день саммита Snapdragon Tech Summit 2019 компания Qualcomm официально представила флагманскую мобильную платформу Snapdragon 865, а вместе с ней – среднеуровневые SoC Snapdragon 765 и 765G со встроенным модемом Snapdragon X52. Ключевые особенности новых платформ, формирующих основу предложения чипмейкера для производителей смартфонов на 2020 год, мы уже рассказали, но подробные технические характеристики, как и ожидалось, были раскрыты на следующий день.

Сначала повторим основное. Snapdragon 865 содержит широкий спектр улучшений по сравнению с существующими решениями, особенно когда речь идёт о производительности, обработке данных с использованием ИИ-алгоритмов, фото- и видеосъёмке, а также играх. Новый процессор Kryo 585 на 25% быстрее, чем прошлогодний Kryo 485, а отвечающий за обработку графики GPU Adreno 650 на 25% производительнее своего предшественника.

Еще один важный момент, на котором акцентирует внимание Qualcomm, связан с камерами. Snapdragon 865 получил новый процессор обработки изображений (ISP) Spectra 480. Как мы уже отмечали ранее, смартфоны на базе платформы Snapdragon 865 смогут фотографировать с разрешением до 200 Мп и снимать видео в 8K. Кроме того, новый процессор позволит записывать видео в формате Dolby Vision HDR, что является новшеством для мобильных устройств. Разумеется, для всего этого потребуется соответствующее аппаратное оснащение.

Snapdragon 865 также предлагает несколько новых функций, ориентированных на игры. Новейшая флагманская платформа Qualcomm впервые будет поддерживать смартфоны с частотой обновления экрана 144 Гц, что сравнимо с игровыми мониторами. Qualcomm также позволит OEM-производителям впервые обновлять ПО для графического процессора Adreno через магазины приложений, подобно тому, как это происходит на ПК.

Первые устройства на базе Qualcomm Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G ожидаются в 2020 году. Основные технические характеристики новых мобильных SoC и их предшественников собраны в таблице ниже:

SoC Snapdragon 855 Snapdragon 865 Snapdragon 730 Snapdragon 765/765G Техпроцесс, нм TSMC7-нм (N7) TSMC 7-нм (N7P) Samsung

8-нм (8LPP) Samsung

7-нм EUV (7LPP) CPU 1 ядро Kryo 485 Gold (модификация A76) до 2,84 ГГц 1×512 КБ pL23 ядра Kryo 485 Gold (модификация A76) до 2,42 ГГц4 ядра Kryo 485 Silver (модификация A55) до 1,80 ГГц 1 ядро Cortex A77 до 2,84 ГГц

3 ядра Cortex A77 до 2,42 ГГц

4 ядра Cortex A55 до 1,8 ГГц 2 ядра Kryo 470 Gold (CA76)

@ 2.2GHz 6 ядер Kryo 470 Silver (CA55)

@ 1.8GHz 1 ядро Kryo 475 Prime (CA76)

@ 2.3GHz (обычная версия)

@ 2.4GHz (765G)

1 ядро Kryo 475 Gold (CA76)

@ 2.2GHz

6x Kryo 475 Silver (CA55)

@ 1.8GHz GPU Adreno 640 Adreno 650 Adreno 618 Adreno 620 DSP / NPU Hexagon 690 Hexagon 698 Hexagon 688 Hexagon 696 Память 4 x 16-бит LPDDR4X 1866 МГц / 29,9 ГБ/с 4 x 16-бит

LPDDR4X 2133 МГц / 33,4 ГБ/с

или

LPDDR5 2750 МГц / 44 ГБ/с 2x 16-бит LPDDR4X 1866 МГц / 14,9 ГБ/с 2x 16-бит LPDDR4X 2133 МГц/ 17,0 ГБ/с ISP / Камера Spectra 380

1x 48 Мп или 2x 22 Мп Spectra 480

одна камера 200 Мп / 64 Мп в режиме ZSL

или

две камеры 25 Мп в режиме ZSL Spectra 350 одна камера 36 МП в режиме ZSL

или

две по 22 Мп в режиме ZSL Spectra 355 одна камера 192 Мп или 36 Мп в режиме ZSL или две по 22 Мп в режиме ZSL Видео 4K 60 FPS 10-бит H.265 HDR10, HDR10+, HLG720p480 8K 30 FPS / 4K 120 FPS 10-бит H.265

Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Slow-mo 720p 960 FPS 2160p30, 1080p120

H.264 & H.26510-бит HDR Интегрированный модем Snapdragon X24 LTE

(Category 20) Скорость загрузки до 2 Гбит/с

7x20MHz CA, 256-QAM, 4×4Скорость отдачи до 316 Мбит/с

3x20MHz CA, 256-QAM Нет Snapdragon X15 LTE(Category 15/13) Скорость загрузки до 800 Мбит/с

3x20MHz CA, 256-QAM Скорость отдачи до 150 Мбит/с

2x20MHz CA, 64-QAM Snapdragon X52(LTE Category 24/22)

Скорость загрузки до 1,2 Гбит/с

4x20MHz CA, 256-QAM Скорость отдачи до 210 Мбит/с

2x20MHz CA, 256-QAM(5G NR Sub-6 4×4 100MHz

+ mmWave 2×2 400MHz)

Загрузка до 3,7 Мбит/с

Отдача до 1,6 Мбит/с

Источники: Anandtech, Qualcomm, Qualcomm, Qualcomm