Grammarly Keyboard — клавиатура для iOS с проверкой правописания и грамматики на английском языке

В 2009 году трое украинцев – Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер – основали стартап Grammarly и запустили одноименный онлайн-сервис проверки правописания и грамматики на английском языке, которым сейчас ежедневно пользуется 10 млн человек. В рейтинге TopTenReviews сервис Grammarly занимает первое место с оценкой 9,68. Дальнейшим развитием сервиса стал выпуск мобильной клавиатуры Grammarly Keyboard. Владельцы смартфонов iPhone и iPad при желании могут бесплатно загрузить приложение Grammarly Keyboard из магазина App Store, версия для Android – уже на подходе, но дата ее релиза пока не озвучивается.

Разработчики отмечают, что клавиатура Grammarly Keyboard легко интегрируется со всеми мобильными приложениями и мобильным браузером, позволяя редактировать электронные письма, твиты, сообщения в Tinder и любые другие тексты.

Клавиатура Grammarly Keyboard использует фирменные алгоритмы Grammarly, разработанные ведущими мировыми авторитетами в области лингвистических технологий. С ее помощью можно выявлять не только конкретные, зависящие от контекста грамматические и орфографические ошибки, но также стилистически неправильно составленные предложения, способные запутать собеседника.

Как и веб-версия Grammarly, мобильная Grammarly Keyboard является условно-бесплатным продуктом с возможностью разблокировки дополнительных возможностей при оплате подписки Grammarly Premium. К премиум-функциям относится расширенная проверка пунктуации, грамматики, контекста и структуры предложений, советы по расширению словарного запаса, специфические проверки стиля письма и детектор плагиата, который проверяет более 8 миллиардов веб-страниц. На выбор предложены три плана с месячной, квартальной и годовой подпиской стоимостью $29,95, $59,95 и $139,95 соответственно.