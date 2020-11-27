Групповые видеозвонки в Hangouts закончились. Google вынуждает пользователей Android переходить на Meet





Google продолжает жонглировать своими мессенджерами и коммуникационными сервисами. В обновленной версии Hangouts на Android исчезла поддержка групповых видеочатов, пользователям предлагают установить для этого приложение Meet.

Сейчас новым фаворитом поискового гиганта выступает сервис видеоконференций Meet, продвигаемый в достаточно агрессивной манере, а Hangouts, запущенный в 2013 году на замену Google Talk, больше не нужен и вот-вот отправится на покой. Но нельзя так просто взять и закрыть Hangouts — в традиционной манере Google добровольно-принудительно переводит пользователей на другие свои мессенджеры. На днях приложение Hangouts на Android обновилось до версии 36.0.340725045, после чего в нем пропала поддержка групповых видеозвонков. В числе первых на это обратил внимание сайт PhoneArena.

При первом запуске Hangouts после обновления появляется уведомление следующего содержания:

«Для видеовстреч в Hangouts теперь используйте Google Meet. В нем есть живые субтитры, дублирование экрана и многое другое».

И здесь Google лукавит, поскольку видеозвонки в Hangouts по-прежнему поддерживаются, но только тет-а-тет (личные, между двумя пользователями). В то же время групповые видеозвонки больше недоступны — по нажатию на соответствующую кнопку в поле для отправки приглашений автоматически вставляется ссылка на Meet. Напомним, в бесплатных видеоконференциях Google Meet могут одновременно участвовать 10 человек, тогда как платная подписка Workspace расширяет лимит до 25 одновременных участников.

Можно вернуться на старую версию 35.0.327050771, чтобы и дальше пользоваться групповыми видеоконференциями. Но есть подвох. Чтобы все работало, старая версия приложения должна быть установлена на телефонах других пользователей тоже. Но, учитывая, что по умолчанию приложения обновляются автоматически, здесь нет никаких шансов на успех.

Google Duo — еще одна достойная альтернатива для бесплатных видеочатов с количеством одновременных участников более 10 человек, но, не так давно были слухи, что в конечном итоге Google планирует отказаться и от Duo в пользу все того же Meet.

В начале года Google вверила вице-президенту Хавьеру Солтеру направления коммуникационных продуктов, чтобы тот навел порядок. И, вероятно, это только начало.

Остается добавить, что прежде чем Hangouts окончательно придет конец в 2021 году, Google перенесет часть его функций в другие свои приложения.