Грядущий смартфон Google Pixel 5 лишится функции Motion Sense





Хотя серия смартфонов Google Pixel демонстрировала хороший потенциал на старте, сейчас у неё возникают проблемы с отставанием от конкурентов. Продажи модели Pixel 4, по-видимому, были плохими, и отчасти это можно объяснить малым временем автономной работы, отсутствующей сверхширокоугольной камерой и дизайном. Как утверждают новые утечки, в грядущей версии Pixel 5 компания Google намерена произвести большие изменения. В частности, планируется вернуться к основам и отказаться от некоторых инновационных функций, таких как Motion Sense. Как заявляют осведомлённые источники, смартфон Pixel следующего поколения лишится сенсора Soli.

Отметим, с помощью радара Soli смартфон Pixel 4 способен выполнять многие действия, недоступны для других устройств. Например, он может определять, что пользователь находится поблизости и активировать постоянно включённый дисплей. Также сенсор «понимает», что пользователь хочет начать работать со смартфоном и активирует сенсор Face Unlock для разблокировки. Кроме того, с помощью этого сенсора смартфон способен распознавать некоторые жесты пользователя, что позволяет управлять работой мобильного устройства, не прикасаясь к его дисплею.

В теории, эти функции выглядят интересными, но на практике они оказались противоречивыми для ряда пользователей. Кроме того, радар Soli является ещё одним потребителем энергии и способствует более быстрому расходованию заряда аккумулятора. Более того, функция Motion Sense даже мешала продажам Pixel 4 в некоторых странах, поскольку смартфон не мог соответствовать требованиям в отношении радаров. Очевидно, из-за ряда факторов в Google решили отказаться от использования сенсора Soli и функции Motion Sense в грядущем смартфоне Pixel 5.

Источник: phonearena