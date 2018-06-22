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Грядущий смартфон Meizu X8 получит процессор Snapdragon 710
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Грядущий смартфон Meizu X8 получит процессор Snapdragon 710

Грядущий смартфон Meizu X8 получит процессор Snapdragon 710

Главный исполнительный директор Meizu поделился информацией о разработке нового смартфона под названием Meizu X8. Причём, он не только раскрыл название устройства, но и поделился некоторыми его техническими характеристиками.

Во-первых, смартфон Meizu X8 будет устройством среднего уровня. Он получит процессор Snapdragon 710. Таким образом, пока что лишь версия Meizu 16 Pro может похвастаться наличием флагманского чипсета Snapdragon 845.

Во-вторых, так как процессор Snapdragon 710 уже используется в смартфоне Meizu 16, то для того, чтобы отделить модели друг от друга, в устройстве Meizu X8 решено не использовать сканер отпечатков пальцев в дисплее, который уже подтверждён для серии Meizu 16.

Интересным выглядит наименование нового смартфона. Отметил, линейка Meizu X является новой в модельном ряду компании. Так почему же используется название Meizu X8, а не Meizu X1? Дело в том, что серия Meizu X пришла на смену линейке Meizu MX. Последним устройством в этой линейке стала модель Meizu MX6, выпущенная в 2016 году. В прошлом году смартфон Meizu MX7 так и не увидел свет. Но модель 2018 года сохраняет нумерацию, соответствующую цифре года. Таким образом и получилось название Meizu (M)X8.

Более подробные сведения о смартфоне Meizu X8 будут представлены в ближайшие недели.

Источник: gizmochina

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