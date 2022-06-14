GSC Game World отказалась от русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2 и перенесла игру на 2023 год

Украинская студия GSC Game World поделилась несколько важными новостями относительно горячо ожидаемого ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Когда GSC Game World сначала изменила написание подзаголовка S.T.A.L.K.E.R. 2 из российской транслитерации Heart of ChErnobyl на правильную украинскую — Heart of ChOrnobyl, а затем полностью отказалась продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории россии из-за вооруженной агрессии против Украины, мы писали, что следующий логический шаг — отказ от российской локализации игры. И вот сейчас появилось официальное подтверждение, что GSC Game World отказалась от российского озвучивания S.T.A.L.K.E.R. 2 — ее упоминание некоторое время исчезло с официального сайта игры, который в россии ранее заблокировали, поскольку разработчики поддерживают Украину и называют вещи своими именами. Кроме того, PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в Discord-канале подтвердил, что GSC Game World решила отказаться от русской озвучки в S.T.A.L.K.E.R. 2 — официальная полная локализация будет только на украинском и английском языках. В то же время игра получит субтитры на 16 языках, включая русский.

S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2023 год

Изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 планировали выпустить 28 апреля 2022 года, но в начале 2022 года студия перенесла релиз на 8 декабря 2022 года. 2 марта киевский разработчик вынужденно приостановил разработку на время релокации работников и оказание помощи их семьям из-за войны, которую развязала россия против Украины. В мае сообщалось, что GSC Game World возобновила работу над STALKER 2: Heart of Chornobyl после релокации в Чехию. И вот сейчас GSC Game World подтвердила, что STALKER 2: Heart of Chornobyl переехал на 2023 год.

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Первая игра знаменитой серии шутеров от GSC Game World вышла в 2007 году, а в последующие два года разработчики выпустили два дополнения к игре. О разработке второй части STALKER сообщалось еще в 2010 году, но работы над проектом несколько раз приостанавливались.