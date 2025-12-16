GSC перенесла контентное обновление S.T.A.L.K.E.R. 2 на два дня

Новости Игры 16.12.2025 comment views icon

GSC Game World отложила релиз бесплатного сюжетного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2. Апдейт должен добавить новую сюжетную ветку с 8 квестами, 6 новыми персонажами, несколькими уникальными локациями, новым оружием и хабом.

Контентный патч должен был выйти сегодня, 16 декабря, но теперь его перенесли на 18 декабря, сообщают разработчики в X (Twitter). Они объяснили, что причиной стали какие-то «сложности».

«Мы ценим ваше терпение и также извиняемся за возможные разочарования. Но оно того стоило — обещаем!» — пишет GSC.

Новая история будет разворачиваться вокруг событий в западной части карты — вблизи Малахита. Именно там сталкеры и научные группы начали фиксировать странный радиосигнал, который глушит КПК и вызывает головную боль, носовые кровотечения и галлюцинации. К расследованию привлечены профессор Медулин и радиоэнтузиаст Банзай, однако экспедиция пошла не по плану. Игрок может перехватить их экстренный вызов почти в любой точке Зоны.

С этого момента история ведет через Рыжий Лес и знакомые регионы S.T.A.L.K.E.R. 2. Часть этого контента напрямую связана с окнами «Малахита» — самым секретным тайником Зоны, который появился в патче 1.6 и предлагал сверхсложное прохождение с особо ценным лутом. Сюжет патча будет связан с Автомобильной свалкой, Армейскими складами, Городской котельной, железнодорожным депо возле Малахита и Волховским ЗРК.

Решение игрока напрямую будет влиять на ход сюжета и развитие нового хаба в регионе Черного Леса. Там можно найти торговца, техника, медика и гида. Кроме того, внутри находится место для отдыха и хранения снаряжения.

Еще апдейт добавляет новое уникальное оружие. GP37V2 — модифицированная версия винтовки GP37 с предустановленным глушителем и прицелом малого увеличения. Оружие поддерживает только режим одиночного огня и стрельбу очередями.

