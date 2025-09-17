Новости Игры 17.09.2025 comment views icon

Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 переделает баланс лута в тайниках по всей Зоне

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 переробить баланс луту в сховках по всій Зоні

GSC продолжает делиться будущими новинками в патче 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2. На данный момент нам озвучили о предстоящем ребалансе лута по всей Зоне.

Разработчики говорят, что переработанный баланс в следующем обновлении касается именно тайников. Ранее GSC рассказывала, что игроки официально получат приборы ночного видения и даже показывала его в действии. Украинская студия не подтверждала информации, но в слухах намекали, что патч вместе с рядом улучшений принесет квест, где мы увидим знакомое лицо из предыдущих частей.

Обновление 1.6 станет частью планов разработчиков на вторую половину 2025 года. В дальнейшем ждем объявлений о смене механики выносливости и энергетиков, а также новые аномалии, погодные условия и удлиненный цикл дня и ночи. Среди планов упоминали о дополнительных миссиях, поэтому виток о знакомом лице звучит реалистично. Вместе с тем на годовщину S.T.A.L.K.E.R. 2. появится порт на PS5, где уже продолжаются предзаказы

Еще фанаты очень ждут дополнения к основной кампании — два из них перешли в фазу активной разработки. Деталями сюжета не владеем, но имеем намек от разработчиков. По словам одного сотрудника, DLC как-то будет связано с Дугой.

Источник: GSC Game World

Популярные новости

arrow left
arrow right
GSC показала как работает прибор ночного видения в S.T.A.L.K.E.R. 2
IO Interactive "прикрутила" голову Дэниела Крейга на тело Хитмена, чтобы создать 007 First Light
Grounded 2 вышла в раннем доступе Steam — «письмо любви» к оригиналу с 78% положительных отзывов
В GOG вышел мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — внутри 32 карты из всех частей серии
Создатели 007 First Light раскрыли единственную вещь, которую MGM запретила делать с Бондом
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза
В Resident Evil 9 появится камера от третьего лица, потому что Resident Evil 7 была слишком страшной
60 минут геймплея Phantom Blade Zero — смесь Devil May Cry с атмосферой Sekiro
Камуфляж оружия Battlefield 6 не впечатляет: максимально простой и устаревший, — утечка
Epic Games Store бесплатно отдает одну из самых высоко оцененных игр в 2025 году
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.3 — дверь в центр Скадовска открыта навсегда
Украинская Disco Elysium о голосах в голове вышла в раннем доступе Steam
Хидео Кодзима научился многим трюкам по "убийству людей" и критикует разработчиков, которые не могут даже "разобрать оружие"
Hollow Knight Silksong в день релиза и другие: раскрыт сентябрьский каталог Game Pass
Мориа выпускает красный вирус: вышло второе DLC для Atomfall с новыми финалами
Создатели The Witcher 4 свяжут сюжет с новым романом Сапковского
"Темная лошадка года": Hell is Us оценили в 83/100 на OpenCritic за глубокий лор и сложные бои
Battlefield 6 собрала 9 000 онлайна в Steam еще до старта бета-теста
Разработчик Concord: "Геймеры любят наблюдать за провалами игр"
Патч Elden Ring Nightreign с режимом на двоих не выйдет из-за землетрясений на Камчатке
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить