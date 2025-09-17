Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 переделает баланс лута в тайниках по всей Зоне

GSC продолжает делиться будущими новинками в патче 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2. На данный момент нам озвучили о предстоящем ребалансе лута по всей Зоне.

Разработчики говорят, что переработанный баланс в следующем обновлении касается именно тайников. Ранее GSC рассказывала, что игроки официально получат приборы ночного видения и даже показывала его в действии. Украинская студия не подтверждала информации, но в слухах намекали, что патч вместе с рядом улучшений принесет квест, где мы увидим знакомое лицо из предыдущих частей.

Обновление 1.6 станет частью планов разработчиков на вторую половину 2025 года. В дальнейшем ждем объявлений о смене механики выносливости и энергетиков, а также новые аномалии, погодные условия и удлиненный цикл дня и ночи. Среди планов упоминали о дополнительных миссиях, поэтому виток о знакомом лице звучит реалистично. Вместе с тем на годовщину S.T.A.L.K.E.R. 2. появится порт на PS5, где уже продолжаются предзаказы

Еще фанаты очень ждут дополнения к основной кампании — два из них перешли в фазу активной разработки. Деталями сюжета не владеем, но имеем намек от разработчиков. По словам одного сотрудника, DLC как-то будет связано с Дугой.

Источник: GSC Game World