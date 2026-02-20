Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит бинокль и удлиненный цикл дня-ночи: тест стартует в марте

По слухам, следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl принесет бинокль и удлиненный цикл дня-ночи.
Инсайдер S.T.A.L.K.E.R. 2 News в X (Twitter) написал два поста о будущих обновлениях для Зоны. По словам аккаунта, патч 1.9 не принесет апгрейда для движка, однако стоит ожидать некоторые функции из дорожной карты 2025 года. Разработчики пока не добавили обещанный бинокль и удлиненный цикл дня и ночи, так что они вероятно появятся в скором времени.
Перед запуском патча 1.9 команда проведет его тестирование. По слухами, оно стартует в начале марта. Неизвестно говорится об открытом или закрытом тестировании, однако команда ничего не говорила, поэтому скорее всего говорится о внутреннем среди разработчиков. Даты запуска обновления нет.
Patch 1.9 will not include the Engine Upgrade.
There are others additions previously confirmed in the 2025 Roadmap that didn’t make it into the game yet however, like:
• Extended Day/Night Cycle
• Binoculars pic.twitter.com/Z0u2veDXEu
— S.T.A.L.K.E.R. 2 News (@Stalker2News) February 19, 2026
Мы писали, что в конце 2025 года GSC выпустила контентный патч «Нерассказанные истории». В них рассказывается о загадочных событиях вблизи Малахита и о самый секретный тайник Зоны. Новая сюжетная линия включает 8 новых миссий, 7 новых локаций, 6 новых персонажей, 3 уникальных предмета, уникальное оружие и хаб в Зоне.
Ранее команда GSC Game World упростила систему сохранений для самого высокого уровня сложности «Мастер» и режима «Экспедиция». Еще с предыдущим патчем убрали баг, из-за которого артефакт «Сердце Чернобыля» появлялся в других местах.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: