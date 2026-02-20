Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит бинокль и удлиненный цикл дня-ночи: тест стартует в марте

По слухам, следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl принесет бинокль и удлиненный цикл дня-ночи.





Инсайдер S.T.A.L.K.E.R. 2 News в X (Twitter) написал два поста о будущих обновлениях для Зоны. По словам аккаунта, патч 1.9 не принесет апгрейда для движка, однако стоит ожидать некоторые функции из дорожной карты 2025 года. Разработчики пока не добавили обещанный бинокль и удлиненный цикл дня и ночи, так что они вероятно появятся в скором времени.

Перед запуском патча 1.9 команда проведет его тестирование. По слухами, оно стартует в начале марта. Неизвестно говорится об открытом или закрытом тестировании, однако команда ничего не говорила, поэтому скорее всего говорится о внутреннем среди разработчиков. Даты запуска обновления нет.





Мы писали, что в конце 2025 года GSC выпустила контентный патч «Нерассказанные истории». В них рассказывается о загадочных событиях вблизи Малахита и о самый секретный тайник Зоны. Новая сюжетная линия включает 8 новых миссий, 7 новых локаций, 6 новых персонажей, 3 уникальных предмета, уникальное оружие и хаб в Зоне.

Ранее команда GSC Game World упростила систему сохранений для самого высокого уровня сложности «Мастер» и режима «Экспедиция». Еще с предыдущим патчем убрали баг, из-за которого артефакт «Сердце Чернобыля» появлялся в других местах.