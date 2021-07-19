«Хаббл» вернулся к научной работе после пятинедельного перерыва





Космический телескоп «Хаббл», который 13 июня был переведен в безопасный режим из-за сбоя в работе бортового компьютера NSSC-1, удалось вернуть в рабочее состояние. Телескоп успешно перевели на резервный модуль 16 июля, а уже 17 июля он приступил к научной работе, сообщается на сайте NASA.

Компьютер полезной нагрузки NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1), произведенный в 1980-х годах, приостановил работу 13 июня примерно 23:00 по киевскому времени. Он отвечает за управление и координацию работы научных инструментов на борту обсерватории и является частью модуля управления и обработки научных данных, который был заменен в рамках последнего технического обслуживания в 2009 году. Изначально считалось, что NSSC-1 вышел из строя из-за деградации модуля памяти, но в итоге оказалось, что проблема связана с блоком регулировки электропитания.

После множества безуспешных попыток вернуть блок питания к работе команда 30 июня решила перейти на резервные модули. После двухнедельной подготовки 15 июля специалисты миссии приступили к выполнению процедуры, а спустя день отчитались, что переключение на резервное оборудование прошло успешно. Еще два дня ушло на восстановления научных инструментов, их калибровку и возвращение к полноценной научной работе. После возвращения к работе телескоп 18 июля провел первые научные наблюдения с 13 июня.

В NASA рассчитывают, что «Хаббл» сможет проработать еще много лет и поможет совершить еще не одно важно научное открытие, работая в тандеме с другими обсерваториями. О ключевых открытиях «Хаббла» можно узнать из нашего материала:

Долгожданный сменщик Хаббла» — «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) — должен был оказаться на орбите уже очень давно, но NASA уже несколько раз сдвигала сроки из-за различных технологических трудностей и перерасхода средств. Недавно он прошел финальный тест на развертывание главного зеркала и ничего не предвещало новый отсрочек, но все же запуск пришлось задержать еще на два месяца из-за необходимости проверки системы разделения головного обтекателя ракеты-носителя «Ариана-5», с которой в последних двух запусках были определенные проблемы (она создавала вибрацию полезной нагрузки выше допустимых пределов, хотя обошлось без повреждений). Теперь запуск «Джеймса Уэбба» планируется на середину ноября этого года.