Похититель 120 000 биткоинов с Bitfinex Илья Лихтенштейн досрочно освобождён — он поблагодарил закон Трампа»

Шадрин Андрей

Илья Лихтенштейн, причастный к масштабной краже криптовалюты с биржи Bitfinex, заявил, что его досрочно освободили из тюрьмы благодаря двухпартийному закону First Step Act о реформе тюремной системы, подписанному президентом Дональдом Трампом.

38-летнего Лихтенштейна в ноябре 2024 года приговорили к пяти годам заключения после того, как он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств и признался во взломе криптоактивов, которые сейчас оцениваются в миллиарды долларов. Однако поздно вечером в четверг на официальном аккаунте Лихтенштейна в X появилось сообщение об увольнении.

«Благодаря закону First Step Act президента Трампа меня досрочно освободили из тюрьмы. Я и в дальнейшем настроен как можно быстрее внести положительный вклад в сферу кибербезопасности. Сторонникам — спасибо за все. Хейтерам — с нетерпением жду возможности доказать, что вы ошибаетесь»,— говорится в заметке Лихтенштейна.

Данные: Х

Инцидент со взломом Bitfinex в 2016 году привел к краже 119 754 BTC, при этом правоохранительные органы смогли вернуть около 94 000 BTC, а 25 000 BTC оставались некоторое время пропавшими без вести. Оказалось, что Лихтенштейну удалось конвертировать около 25 000 BTC в другие криптовалюты и в физические золотые монеты, большая часть из которых в итоге была изъята правительством США.

Представитель администрации Трампа сообщил, что Лихтенштейн отбыл значительную часть своего срока и сейчас находится под домашним наблюдением в соответствии с законом и политикой Бюро тюрем. В срок Лихтенштейна было зачислено время, которое он уже провел под стражей после ареста в 2022 году — более чем через пять лет после взлома. Сейчас поиск Лихтенштейна в федеральной базе данных заключенных показывает один результат с указанием, что его освобождение запланировано на 9 февраля. Жена Лихтенштейна, Хизер Морган, которая также признала вину в содействии отмыванию похищенных средств, распространила сообщение мужчины в своем аккаунте.

«Лучшим новогодним подарком для меня стало то, что после четырех лет разлуки мой муж наконец-то дома», — написала она.

Данные: Х

35-летнюю Морган приговорили к 18 месяцам заключения вскоре после вынесения приговора Лихтенштейну. Она попала в тюрьму в феврале. Но 26 октября Морган опубликовала видео, в котором заявила, что ее также досрочно освободили. Она также поблагодарила Трампа.

«Привет, я по вам соскучилась. Очень приятно вернуться, и я хочу передать привет папе Трампу за то, что сделал мой 18-месячный срок короче», — сказала Морган в видео,

Трамп подписал закон First Step Act в декабре 2018 года, во время первой каденции. Если бы не этот закон, Лихтенштейну и Морган грозило 20 лет за отмывание и хищение средств с биржи Bitfinex. Пока непонятно, имел ли Трамп непосредственное отношение до досрочного освобождения Лихтенштейна или Морган. В то же время заявления биткоин-хакера и его жены появились на фоне ряда резонансных помилований в делах, связанных с криптовалютами — на следующий день после инаугурации Трамп помиловал Росса Ульбрихта, основателя печально известного даркнет-маркетплейса Silk Road, а в октябре — Чанпэн Чжао, владельца криптобиржи Binance.

Источник: CNBC

arrow left
arrow right
