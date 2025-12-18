Новости Крипто 18.12.2025 comment views icon

Дональд Трамп хочет помиловать основателя Samourai Wallet на фоне снижения влияния SEC криптовалюты и роста биткоин-резервов семейной компании

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії

Дональд Трамп рассматривает помилование совладельца Samourai Wallet Кеонне Родригеса, который был приговорен к пяти годам заключения за криптомиксинг и отмывание средств. Это произошло параллельно с ослаблением давления SEC на криптоиндустрию и активным ростом биткоин-бизнеса, связанного с семьей президента, в частности компании American Bitcoin.

Родригеса и его партнера Уильяма Лонергана Хилла задержали при администрации Джо Байдена. Министерство юстиции США инкриминировало им сговор с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Samourai Wallet работал как биткоин-кошелек с фокусом на приватность и предлагал функцию криптомиксинга, которая затрудняла отслеживание происхождения и назначения транзакций. По версия обвинения, через сервис прошли миллионы долларов преступных доходов. Суд назначил Родригесу пять лет лишения свободы, Гиллу — четыре.

Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії
Данные: Х

После заявления о помиловании Родригеса написал, что считал главным препятствием именно привлечение внимания Трампа, и поблагодарил его за вмешательство. Он отдельно отмечал, что на момент заявления Трампа до его этапирования в федеральную тюрьму FPC Morgantown оставалось четыре дня. Ранее Трамп уже помиловал Росса Ульбрихта, основателя Silk Road, а также бывшего CEO Binance Чанпэна Чжао, объявив о завершении «войны против крипты».

Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії
Данные: Х

На этом же фоне Комиссия по ценным бумагам и биржам США резко сократила активность в криптосекторе. По данным расследования The New York Times, с января 2025 года SEC приостановила, закрыла или отклонила около 60% дел, связанных с криптовалютными компаниями. Издание отмечает, что такая доля является аномально высокой именно для криптоделов — в других сегментах регулирования ценных бумаг подобного масштаба сворачивания производств не фиксировалось. Среди свернутых или замедленных процессов — резонансные разбирательства в отношении Ripple Labs и Binance. Регулятор настаивает, что решения принимаются «по юридическим причинам».

Параллельно с этим бизнесы, связанные с семьей Трампа, наращивают присутствие в отрасли. Компания American Bitcoin, поддерживаемая Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом, увеличила биткоин-резерв до 5 098 BTC и вошла в топ-20 крупнейших корпоративных владельцев биткоина American Bitcoin является дочерней компанией Hut 8 с мажоритарной долей и вышла на биржу через обратное слияние с Gryphon Digital Mining. После выхода на Nasdaq в сентябре компания задекларировала BTC-доходность 96,5%, хотя ее акции упали более чем на 75% от пиковых значений и достигали минимума $1,57. Несмотря на это, American Bitcoin торгуется с премией к стоимости своих криптоактивов — с показателем mNAV EV около 3,7, что ставит ее в один ряд с крупнейшими публичными майнерами США.

Источник: Decrypt

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новое вооруженное криптовалютное ограбление на $11 млн: почему такие вещи часто происходят
Trust Wallet запустил в кошельке платежи Apple Pay, Google Pay и рынок прогнозов Predictions
Павел Дуров анонсировал Cocoon - "приватный ИИ" на блокчейне TON с GPU-майнингом
Ferrari создает собственный токен для проведения аукциона с легендарным болидом среди 100 VIP-клиентов
Биткоин-майнеры переживают худший кризис доходности за всю историю криптовалют
Неизвестный трейдер атаковал криптобиржу Hyperliquid: депозиты и вывод средств остановлены, почти $5 млн ликвидировано
Хакеры в очередной раз взломали BNB Chain: из платежной системы GANA Payment похищено более $3,1 млн, токен упал на 90%
Trust Wallet становится криптобиржей: открыта торговля P2P и фьючерсами в более чем 150 странах, запущена программа лояльности
Осужденного на 11 тыс. лет основателя криптобиржи Thodex нашли мертвым в тюрьме: инвесторы потеряли $2,6 млрд
16 000 биткоинов на $1,83 млрд перемещено с кошельков хакеров LuBian: новый этап самой масштабной кражи в криптоистории
BNB Chain запускает x402-транзакции: теперь комиссии станут меньше, а эффективность блокчейна увеличится
На Binance состоялся листинг токена платформы BitcoinOS, которая сделает биткоин-сеть программируемой
Провал сейла MegaETH: собрано $500 млн вместо $250 млн из-за ошибки, которую активировал случайный пользователь
В 2025 году задокументировано более 60 масштабных насильственных краж криптовалют: жертвой может стать не только миллионер
Сбой Amazon Web Services вызвал хаос в блокчейне: пострадали OpenSea и Coinbase
Гадание на буквах: в книге Чанпена Чжао криптоблогеры нашли тайные намеки на текущее движение биткоина
Розничные инвесторы потеряли $17 млрд на ажиотаже вокруг биткоина после обвала акций
Почти $2,8 трлн объема: криптобиржи в октябре зафиксировали рекордную активность, несмотря на падение рынка
Трамп не смог объяснить, почему помиловал CEO криптобиржи Binance, который оказывал ему крупные финансовые услуги
Биткоин почти пробил $80 000: киты и холдеры начали избавляться от актива, кошелек Накамото обеднел на $47 млрд
22-летний американец признал вину в отмывании для синдиката $263 млн в криптовалюте
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить