Дональд Трамп хочет помиловать основателя Samourai Wallet на фоне снижения влияния SEC криптовалюты и роста биткоин-резервов семейной компании

Дональд Трамп рассматривает помилование совладельца Samourai Wallet Кеонне Родригеса, который был приговорен к пяти годам заключения за криптомиксинг и отмывание средств. Это произошло параллельно с ослаблением давления SEC на криптоиндустрию и активным ростом биткоин-бизнеса, связанного с семьей президента, в частности компании American Bitcoin.

Родригеса и его партнера Уильяма Лонергана Хилла задержали при администрации Джо Байдена. Министерство юстиции США инкриминировало им сговор с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Samourai Wallet работал как биткоин-кошелек с фокусом на приватность и предлагал функцию криптомиксинга, которая затрудняла отслеживание происхождения и назначения транзакций. По версия обвинения, через сервис прошли миллионы долларов преступных доходов. Суд назначил Родригесу пять лет лишения свободы, Гиллу — четыре.

После заявления о помиловании Родригеса написал, что считал главным препятствием именно привлечение внимания Трампа, и поблагодарил его за вмешательство. Он отдельно отмечал, что на момент заявления Трампа до его этапирования в федеральную тюрьму FPC Morgantown оставалось четыре дня. Ранее Трамп уже помиловал Росса Ульбрихта, основателя Silk Road, а также бывшего CEO Binance Чанпэна Чжао, объявив о завершении «войны против крипты».

На этом же фоне Комиссия по ценным бумагам и биржам США резко сократила активность в криптосекторе. По данным расследования The New York Times, с января 2025 года SEC приостановила, закрыла или отклонила около 60% дел, связанных с криптовалютными компаниями. Издание отмечает, что такая доля является аномально высокой именно для криптоделов — в других сегментах регулирования ценных бумаг подобного масштаба сворачивания производств не фиксировалось. Среди свернутых или замедленных процессов — резонансные разбирательства в отношении Ripple Labs и Binance. Регулятор настаивает, что решения принимаются «по юридическим причинам».

Параллельно с этим бизнесы, связанные с семьей Трампа, наращивают присутствие в отрасли. Компания American Bitcoin, поддерживаемая Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом, увеличила биткоин-резерв до 5 098 BTC и вошла в топ-20 крупнейших корпоративных владельцев биткоина American Bitcoin является дочерней компанией Hut 8 с мажоритарной долей и вышла на биржу через обратное слияние с Gryphon Digital Mining. После выхода на Nasdaq в сентябре компания задекларировала BTC-доходность 96,5%, хотя ее акции упали более чем на 75% от пиковых значений и достигали минимума $1,57. Несмотря на это, American Bitcoin торгуется с премией к стоимости своих криптоактивов — с показателем mNAV EV около 3,7, что ставит ее в один ряд с крупнейшими публичными майнерами США.

