Хакеры начали сливать исходный код игр CD Projekt Red: код Gwent уже доступен онлайн, код Cyberpunk 2077 выставили на аукцион





Буквально на днях сообщалось, что компания CD Projekt Red подверглась хакерской атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к исходному коду игр и внутренней документации компании. Хакеры выделили 48 часов на то, чтобы CD Projekt Red связалась с ними для выкупа. Однако компания сразу же заявила, что не намерена идти на поводу у преступников и не будет вести с ними переговоры, осознавая возможные последствия такого решения. И вот, эти последствия наступили.

Первая порция данных CD Projekt Red уже была опубликована на ресурсе Mega.nz. В дальнейшем информация была быстро удалена, но всё же она быстро распространилась по хакерским форумам и 4Chan. Администрация сайта CyberNews успела загрузить файлы, и она смогла убедиться, что данные действительно содержат исходный код карточной игры Gwent, выпущенной компанией CD Projekt Red.

Для всех файлов указана дата изменения 5 февраля, что может быть датой, когда произошла хакерская атака. Учитывая, что хакеры дали компании CD Projekt Red ровно двое суток (48 часов) на решение вопроса с выкупом, можно предположить, что взлом произошёл в выходные дни, и время, предоставленное разработчику, уже истекло.

Файл readme, присоединённый к утечке исходного кода Gwent, уведомляет, что на следующий день запланирована очередная публикация данных.

На хакерских форумах уже выставлены на аукцион данные, содержащие исходные коды Thronebraker, Witcher 3, Witcher 3 RTX и Cyberpunk 2077. Хакеры требуют в качестве депозита 0,1 BTC (на текущий момент это около $4500).

Вместе с тем, ситуацию со взломом прокомментировал один из сооснователей CD Projekt Red Адам Кичиньски. В интервью ресурсу Bankier он заявил, что расследование инцидента продолжается, и данная ситуация напрямую повлияет на скорость работы в краткосрочной перспективе. Сейчас компания вынуждена изучать происшествие и предпринимать дополнительные меры для недопущения подобного в будущем. Также Адам Кичиньски отметил, что если по итогам проверок выяснится, что хакеры нанесли действительно серьёзный ущерб, то руководители обязательно опубликуют дополнительный отчёт для инвесторов с более подробными сведениями.

Атака хакеров произошла в очень тяжёлое время для CD Projekt Red. В конце прошлого года компания выпустила игру Cyberpunk 2077, которая подверглась критике за многочисленные ошибки и отсутствие оптимизации на старых консолях. Соучредитель CD Projekt в прошлом месяце принес публичные извинения и пообещал патчи, которые исправят ошибки.

Источник: videocardz