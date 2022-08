Хакеры взломали сервис хранения паролей LastPass, но пользователям не стоит переживать – их данные не пострадали

Сервис хранения паролей LastPass сообщил о хакерском взломе его систем. В результате злоумышленники смогли похитить исходный код и конфиденциальную информацию компании. При этом администрация LastPass считает, что данные с паролями не были взломаны, и пользователям не нужно предпринимать никаких действий для защиты своих учетных записей

Расследование показало, что «неавторизованная сторона» взломала среду разработки, которую сотрудники используют для создания и обслуживания продукта LastPass. Злоумышленники смогли получить доступ через единственную взломанную учётную запись разработчика.

We recently detected unusual activity within portions of the LastPass development environment and have initiated an investigation and deployed containment measures. We have no evidence that this involved any access to customer data. More info: https://t.co/cV8atRsv6d pic.twitter.com/HtPLvK0uEC

— LastPass (@LastPass) August 25, 2022