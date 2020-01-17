Half-Life: Alyx еще даже не вышла, а Valve уже распродала все VR-шлемы Index





Гарнитура виртуальной реальности Valve Index, которая была представлена в мае прошлого года, на текущий момент недоступна в продаже по всему миру. А всё потому, что запасы устройства были распроданы. Изначально VR-шлем можно было приобрести только в США и Европе, но в ноябре 2019 года компания начала поставлять его и в другие страны. Как сообщает ресурс Road to VR, сейчас гарнитура фактически доступна только в одной стране – Японии, но даже в этом случае вы не сможете купить полный комплект – только шлем либо шлем с контроллерами. На официальной странице производителя сказано, что спрос на устройство превысил ожидания.

Valve добавила кнопку «Уведомить» на сайте в случае, если гарнитура снова поступит в продажу. Представитель компании сообщил, что они прилагают все усилия, чтобы выпустить больше устройств и удовлетворить высокий спрос, а также пообещал, что Valve Index обязательно появится в продаже до выхода Half-Life: Alyx.

Такому ажиотажу способствовал анонс игры Half-Life: Alyx, которую Valve планирует выпустить в марте 2020 года для гарнитур виртуальной реальности. Помимо Valve Index, она будет совместима с HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality, но компания пообещала владельцам своего VR-шлема игру бесплатно.

Источник: Engadget