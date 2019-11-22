Valve расширяет продажи VR-гарнитуры Index





Сразу же после анонса игры Half-Life: Alyx – одного из самых ожидаемых проектов в виртуальной реальности – компания Valve подтвердила свои планы относительно поставки гарнитуры и контроллеров Index в другие страны.

Первоначально Index можно было приобрести в США и Европе. Но с 21 ноября устройство стало доступно для покупки также и в Канаде, и в Японии.

Игра Half-Life: Alyx не будет требовать использования исключительно Valve Index, но собственная VR-гарнитура компании, вероятно, обеспечит самое высокое качество среди доступных на рынке моделей. Также неясно, в какой степени игра может быть оптимизирована для контроллеров Index от Valve, которые обеспечивают лучшее распознавание пальцев, чем большинство конкурентов.

Вместе с тем, игра Half-Life: Alyx будет бесплатной для всех владельцев гарнитуры от Valve. Хотя стоимость самой гарнитуры нельзя назвать доступной, её цена составляет $999. Кроме того, люди, купившие гарнитуру до конца года, получат доступ к внутриигровым косметическим предметам и местам, которые можно исследовать через Steam VR Destinations.

Источник: The Verge