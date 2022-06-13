Half-Life Alyx: Levitation: разработчики показали 7 минут геймлея бесплатного сюжетного дополнения

Во время проведения мероприятия PC Gaming Show команда моддеров продемонстрировала геймплейное видео проекта Half-Life Alyx: Levitation. Это расширение кампании для игры Half-Life Alyx, его события разворачиваются сразу после завершения кампании основной игры.

Мод разрабатывают дизайнеркарт CS:GO и художник Шон Снеллинг и аниматор Кори Ладдо, а также команда добровольцев, включающая аниматоров и актёров озвучивания. Совместными усилиями они создали бесплатную кампанию, для прохождения которой потребуется 4-5 часов.

В геймплейном видео показан бой Alyx с солдатами Альянса и зомби хедкрабами в поисках источника энергетической сигнатуры. G-Man наблюдает за действиями Alyx из тени.

Дополнение Half-Life Alyx: Levitation должно выйти в Steam Workshop в третьем квартале 2022 года.

Источник: IGN