Новости Технологии 04.07.2024 в 19:16 comment views icon

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 слили в сеть накануне анонса и сравнили с предшественниками

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 слили в сеть накануне анонса и сравнили с предшественниками

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

До презентации Samsung Unpacked осталось чуть меньше недели — она состоится 10 июля. На этом мероприятии ожидается официальный анонс новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Однако инсайдер Эван Бласс не стал ждать события и обнародовал почти все технические характеристики и маркетинговые материалы будущих новинок.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6 злили в мережу напередодні анонсу й порівняли з попередниками

Среди интересного — оба смартфона будут легче своих предшественников. В то же время они предложат более длительное время автономной работы, несмотря на то, что они немного тоньше. Также устройства получат незначительные изменения в экранах. Модель Flip позволит использовать режим перевода языков Samsung на двух экранах. Благодаря этому пользователи смогут направлять текст на одном языке на человека, с которым они разговаривают, а другой язык — видеть сами. А еще Galaxy Z Flip 6 впервые в серии получит охлаждение на базе испарительной камеры. Кроме того, обе новых модели имеют рейтинг защиты от пыли и влаги IP48.

1111

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6 в сравнении с Fold 5

  • 7,6-дюймовый внутренний дисплей и 6,3-дюймовый внешний дисплей
  • Максимальная яркость увеличена до 2600 нит (против 1750 нит в предыдущем поколении)
  • Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3
  • Увеличена автономность: на час при LTE-соединении, на 2 часа при воспроизведении видео
  • На 14 граммов легче
  • На 1,4 мм короче, на 1 мм шире, на 1,3 мм тоньше в сложенном виде
  • На 1,4 мм короче, на 2,7 мм шире, на 0,5 мм тоньше в разложенном виде
  • Дополнительный экран на 0,1 дюйма больше
  • Разрешение основного дисплея 2160×1856 пикселей против 2176×1812 пикселей

Нет изменений в камерах, емкости аккумулятора (4400 мАч) или защитном стекле (Gorilla Glass Victus 2).

Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6 по сравнению с Flip 5 в сравнении с Flip 5

  • 6,7-дюймовый внутренний экран, 3,4-дюймовый внешний экран
  • 50-мегапиксельная основная камера против 12-мегапиксельной
  • Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3
  • 12 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ
  • Дополнительный дисплей теперь IPS вместо OLED
  • В сложенном виде на 0,2 мм тоньше, остальные размеры и вес остаются такими же
  • Емкость аккумулятора 4000 мАч против 3700 мАч
  • Увеличена автономность: на 2 часа при LTE-соединении, на 3 часа при воспроизведении видео
  • Теперь весь телефон отображает выбранный цвет вместо одной задней панели

Нет изменений в защитном стекле (Gorilla Glass Victus 2).

Источник: The Verge

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить