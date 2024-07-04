Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 слили в сеть накануне анонса и сравнили с предшественниками

До презентации Samsung Unpacked осталось чуть меньше недели — она состоится 10 июля. На этом мероприятии ожидается официальный анонс новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Однако инсайдер Эван Бласс не стал ждать события и обнародовал почти все технические характеристики и маркетинговые материалы будущих новинок.

Среди интересного — оба смартфона будут легче своих предшественников. В то же время они предложат более длительное время автономной работы, несмотря на то, что они немного тоньше. Также устройства получат незначительные изменения в экранах. Модель Flip позволит использовать режим перевода языков Samsung на двух экранах. Благодаря этому пользователи смогут направлять текст на одном языке на человека, с которым они разговаривают, а другой язык — видеть сами. А еще Galaxy Z Flip 6 впервые в серии получит охлаждение на базе испарительной камеры. Кроме того, обе новых модели имеют рейтинг защиты от пыли и влаги IP48.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6 в сравнении с Fold 5

7,6-дюймовый внутренний дисплей и 6,3-дюймовый внешний дисплей

Максимальная яркость увеличена до 2600 нит (против 1750 нит в предыдущем поколении)

Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3

Увеличена автономность: на час при LTE-соединении, на 2 часа при воспроизведении видео

На 14 граммов легче

На 1,4 мм короче, на 1 мм шире, на 1,3 мм тоньше в сложенном виде

На 1,4 мм короче, на 2,7 мм шире, на 0,5 мм тоньше в разложенном виде

Дополнительный экран на 0,1 дюйма больше

Разрешение основного дисплея 2160×1856 пикселей против 2176×1812 пикселей

Нет изменений в камерах, емкости аккумулятора (4400 мАч) или защитном стекле (Gorilla Glass Victus 2).

Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6 по сравнению с Flip 5 в сравнении с Flip 5

6,7-дюймовый внутренний экран, 3,4-дюймовый внешний экран

50-мегапиксельная основная камера против 12-мегапиксельной

Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3

12 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ

Дополнительный дисплей теперь IPS вместо OLED

В сложенном виде на 0,2 мм тоньше, остальные размеры и вес остаются такими же

Емкость аккумулятора 4000 мАч против 3700 мАч

Увеличена автономность: на 2 часа при LTE-соединении, на 3 часа при воспроизведении видео

Теперь весь телефон отображает выбранный цвет вместо одной задней панели

Нет изменений в защитном стекле (Gorilla Glass Victus 2).

Источник: The Verge

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