Harley-Davidson приостановил производство мотоциклов из-за проблем с поставщиком. Акции компании упали на 10%

Компания Harley-Davidson объявила о двухнедельной приостановке сборки мотоциклов и большинства поставок, ссылаясь на проблемы с соблюдением нормативных требований одним из своих поставщиков.

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На фоне заявления акции компании упали на 10%.

Решение было принято в среду после того, как компания получила информацию от поставщика одного из своих компонентов, заявили в Harley-Davidson. Компания не назвала поставщика и не предоставила подробностей о детали, о которой идет речь, и заявила, что приостановка сборки и отгрузки не повлияет на электромотоцикл LiveWire. Известно, что остановлены два завода в Висконсине и Пенсильвании.

Компания, как и большинство мировых производителей, уже испытывала проблемы с поставками. В апреле компания сообщила, что ее прибыль сократилась из-за роста расходов и нехватки чипов, что повлияло на продажи в Северной Америке.

За последний год акции Harley-Davidson потеряли почти треть своей стоимости, а в четверг акции компании упали на $2,76 – до $32,43.

Источник: Reuters