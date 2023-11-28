Harman, принадлежащая Samsung, приобретает аудиоплатформу Roon

Компания по производству аудиоэлектроники Harman, которой владеет Samsung, объявила о приобретении Roon. Это платформа для воспроизведения музыки несколькими устройствами, установленными в разных комнатах, независимо от бренда.

Harman владеет такими аудиобрендами, как AKG, dbx, JBL и Soundcraft, и работает по всему миру. Компания принадлежит Samsung с 2017 года, и ее ноу-хау внедряются в наушники и смартфоны Samsung.

Дэйв Роджерс, президент подразделения Lifestyle Division в Harman, прокомментировал, что сделка является частью стремления компании, направленного на «создание исключительного качества звука» для партнеров и потребителей по всему миру. Энно Вандермеер, генеральный директор Roon, заявил, что объединение усилий позволит Roon получить масштабы, ресурсы и охват мирового технологического лидера.

Бренд Roon сохранит свою независимость, чтобы инвестировать в рост и будущее бизнеса. Тем не менее компания поделится своим опытом в области управления данными и взаимодействия с потребителями со всеми партнерами Harman, включая Samsung Mobile.

Источник: gsmarena