Хешрейт биткоина упал на рекордные 4%: разбег прогнозов на год колеблется от $78 500 до $200 000

Хешрейт биткоина за декабрь прошлого года снизился примерно на 4% — это самое резкое месячное падение с апреля 2024 года. На фоне этого рынок снова получил волну противоречивых прогнозов: от осторожных сценариев с диапазоном $80-100 тыс. до оценок в $200 тыс. и выше в 2026 году.

Аналитики VanEck связывают падение хешрейта с падением с капитуляцией части майнеров и указывают, что подобные периоды в прошлом часто предшествовали формированию локального дна. По их подсчётам, c 2014 года в условиях сокращения хешрейта 90-дневная доходность биткоина была положительной в 65% случаев, тогда как при росте показателя — в 54%. Дополнительным сигналом давления на отрасль стало резкое ухудшение экономики майнинга: точка безубыточности по электроэнергии для Antminer S19 XP снизилась с около $0,12 за кВт-ч в конце 2024 года до примерно $0,077 в середине декабря 2025 года.

Параллельно все чаще звучат оценки о сломе привычной логики четырехлетнего цикла. Аналитики отмечают, что влияние халвингов ослабевает, а классическая модель «длительный рост — резкая коррекция» больше не работает так, как в предыдущие годы. На этом фоне биткоин в 2025 году потерял около $325 млрд капитализации, или 6%, тогда как американский фондовый рынок за тот же период прибавил примерно $9 трлн.

Разрыв заметен и по сравнению с «твердыми активами». В BitMEX обращают внимание, что с начала года золото подорожало более чем на 70%, серебро — на 140-150%, тогда как биткоин снизился примерно на 8%. В результате капитализация золота выросла до около $31,5 трлн, тогда как у биткоина она остается около $1,7 трлн, а соотношение между ними увеличилось почти до 18 раз.

Прогнозный разброс при этом остается максимальным. В BitMEX считают, что рынок недооценивает будущий эффект роста ликвидности и политических факторов в США и допускают движение до $124 тыс. в первом квартале 2026 года с потенциалом дальнейшего роста до $200 тыс. В Citigroup базовый сценарий предполагает достижение $143 тыс. в течение 12 месяцев на фоне восстановления притоков в спотовые BTC-ETF и роста фондовых рынков, с альтернативными оценками от $78 500 в случае глобальной рецессии до $189 тыс. при усилении долгосрочного спроса.

Рынок прогнозов демонстрирует значительно более сдержанные ожидания. По данным Polymarket, вероятность достижения $160 тыс. в 2026 году оценивается лишь в 15%, тогда как уровень $100 тыс. участники считают наиболее реалистичным с шансами около 80%. В то же время отдельные институциональные игроки, в частности Standard Chartered и Bernstein, сохраняют сценарии роста до $150 тыс. в 2026 году, а в оптимистических оценках фигурирует диапазон $200-250 тыс.

Источник: The Block